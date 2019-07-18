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Час не владний: 61-річна Шерон Стоун захопила стрункістю і молодістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 18:32
Час не владний: 61-річна Шерон Стоун захопила стрункістю і молодістю
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса блищить на світському івенті в Лос-Анджелесі

Шерон Стоун нечасто радує шанувальників новими фото у своєму мікроблозі. Зате кожен з них стає справжньою сенсацією. Кілька годин тому знаменита актриса підтвердила своє звання секс-символа Голлівуду на всі часи. 61-річна актриса приміряла розкішний білий костюм: брюки-кльош з високою посадкою і укорочену вільну блузу. Такий ансамбль зробив її фігуру просто бездоганною.

На плече вона накинула легкий рожевий шарф, образ доповнили також яскраво-рожева сумочка на золотому ланцюжку, масивні сережки та браслети. Шерон зробила легкий макіяж, завдяки якому її обличчя просто засяяло. Втім, осяяла його і безтурботна розкішна посмішка знаменитої красуні.

Час не владний: 61-річна Шерон Стоун захопила стрункістю і молодістюНове фото Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

По всьому, фото Стоун зробила перед самим виходом. Фото вона підписала коротко: "Літо". Подробиць свого перебування вона не розкрила. Але пізніше стало відомо, що вона вирушила на урочистий захід Women's Brain Health Initiative. Цей проект створений з метою допомогти жінкам, які постраждали від захворювань мозку. Нагадаємо, сама Шерон у 2001-му році перенесла внутрішньомозковий крововилив. Після цього вона довго відновлювалася і повністю змінила режим. Тепер знаменита актриса багато уваги приділяє харчуванню і способу життя в цілому і готова ділитися з оточуючими. На вечорі вона виступила з вітальною промовою.

Час не владний: 61-річна Шерон Стоун захопила стрункістю і молодістюАктриса часто бере участь у відвертих зйомках (фото: instagram.com/sharonstone)

Крім Шерон, на івенті блищали і інші знаменитості. На розкішному вечорі відзначилися Енді Макдауелл, Румер Вілліс, Джейн Сеймур і багато інші. Але головною зіркою, безумовно, стала Стоун. Стрункість і молодий вигляд актриси буквально підірвали мережу. Фоловери не втомлюються захоплюватися. Найбільше їх зачарував зовнішній вигляд актриси, якій у березні виповнився 61 рік. Вони залишили масу приємних коментарів, називаючи її найкрасивішою жінкою в світі, яка зуміла "зупинити час". Що ж, Шерон їх цілком заслуговує!

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