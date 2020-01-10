Часу не втрачає: Меган Маркл починає будувати кар'єру в світі моди

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня будує кар'єрні плани

Меган Маркл продовжує хвилювати громадськість своїми вчинками. Так, зовсім недавно вони з принцом Гаррі оголосили про намір стати незалежними, відмовившись виконувати королівські обов'язки. Тепер принц Гаррі та його дружина мають намір самостійно заробляти на життя. І, треба сказати, експерти прогнозують їм безбідне існування. Відтепер колишня актриса і її чоловік можуть займатися чим завгодно. У тому числі підписувати вигідні контракти. Виявляється, Меган вже зробила перші кроки в цьому напрямку.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

38-річна красуня не втрачає дарма часу і вже веде переговори з гігантом модної індустрії – французьким модним будинком Givenchy. Нагадаємо, одна з суконь герцогині на її розкішне весілля з принцом Гаррі була саме від цього бренду. Також Меган здійснювала багато інших виходів в сукнях від цієї відомої марки.

Меган має намір сама заробляти на життя (фото: instagram.com/sussexroyal)

За чутками, королівські радники вкрай обурені поведінкою Меган. Так, секретні переговори Маркл нібито почала, ще не прийнявши остаточне рішення з приводу ситуації, що склалася. А до того ж не обговоривши все з королевою і принцом Чарльзом. Саме він, до речі, оплачував гардероб нареченої свого сина. За підрахунками британських ЗМІ, за час заміжжя Меган витратила на вбрання близько 1,2 мільйона доларів. Тепер принц Чарльз має намір припинити фінансування.

До речі, останнім часом Меган стала більш скромною у вбраннях. Вона, подібно Кейт Міддлтон, полюбила повторні виходи в тих же речах, а також не проти бюджетних варіантів. Хоча на перших порах заміжжя з'являлася виключно в Givenchy, Stella McCartney і інших відомих марках.