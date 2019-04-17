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Повітряний зефір: Леся Нікітюк блиснула пікантним декольте в образі total pink

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 16:49
Повітряний зефір: Леся Нікітюк блиснула пікантним декольте в образі total pink
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вдало сходила до косметолога

Леся Нікітюк часто балує шанувальників яскравими образами, при цьому коментує їх, як завжди, з гумором. При цьому відома телеведуча – одна з трохи зірок українського шоу-бізнесу, яка не боїться показати себе не з найбільш привабливого боку. Наприклад, Леся досить часто публікує фото та відео під час виконання косметичних процедур.

Нещодавно Нікітюк порадувала фанів відразу двома "сторіз-новинами" на своїй instagram-сторінці. Так, телеведуча і новий образ показала, і в кабінеті косметолога відео записала, і шикарним декольте заінтригувала.

По-перше, Нікітюк продемонструвала підписникам дуже свіжий, жіночний і стильний повсякденний образ. Леся позує перед дзеркалом в пишній плісированій спідниці мерехтливої відтінку – тренд цього сезону весна-літо 2019. Образ поповнює об'ємний пухнастий светр, а також білі кросівки. Вийшов такий собі стильний total pink.

Звичайно ж, не обійшлося без гумору. Адже відео Леся записала в косметичному салоні, тому її образ доповнюють... сині бахіли.

Далі Нікітюк показує, як косметолог наносить їй на обличчя альгінатну маску з лавандою (яка зроблена з бурих водоростей). Косметичні бренди запевняють, що така маска сприяє розгладженню зморшок, тонізує шкіру, а також покращує колір обличчя.

Онако навіть сама Леся вирішила не вдаватися в подробиці, а з гумором зазначила: "Хоча яка різниця... Ви все одно дивіться на груди".

А потім і фото в масці.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк показала розкішну зону декольте

Нагадаємо, раніше струнка Леся Нікітюк похвалилася ідеально плоским животиком. Слід зазначити, що телеведуча останнім часом дійсно активно "взялася за себе". Незважаючи на те, що вона часто постить фото з солодощами і навіть фастфудом, Нікітюк ходить в зал і дотримується дієт.

Такжедо цього "дівчина з Хмельницького", як називає себе Леся, показала фото у ванній, наповненій піною.

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