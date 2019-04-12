Шматочок Хмельницького: Леся Нікітюк розсмішила "килимовою класикою"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала смішну фотографію

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно заворожила магнетичним селфі, порадувала своїх передплатників новою фотографією, яку вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча показала фото, на якому вона позує на тлі килима. Леся одягла чорний гольф і чорний шкіряний плащ.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"В Києві завжди можна знайти шматочок Хмельницького", - підписала знімок Никитюк.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію популярної телеведучої.

"Ось це потужне фото! Як я люблю, Леся, ти прекрасна!";

"Тема килима розкрита, нарешті! Хоч кимось!";

"Ох, який килим";

"Навіяло 90-ми";

"Плащ, як у супер агента 007";

"Леся, ти красуня";

"Довгенька дама";

"Боже! Плащ, як у Боярського! І де можна прикупити такий?";

"О, тепер і у Лесі є фото на тлі килима, а то піраміди, моря";

"Леся мені здається, ти не звичайна і всіх людей притягуєш до себе. У тебе талант він буде до старості";

"Тебе б у президенти вибрати";

"Королева килимів".

Нагадаємо, що Лесю Никитюк хотіли "розвести" на заправці на 32 тисячі гривень. Коли вона приїхала на заправку, то заправник дав їй чек на якому була вказана нечувана сума.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк показала, як розважається в пробках. Телеведуча не сумує навіть в автомобільних заторах.