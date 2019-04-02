Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк знову розчулила шанувальників і з'явилася в незвичайному образі - з вусами

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше порадувала шанувальників милим фото десятирічної давнини в компанії своїх друзів, вчергове піднесла фанам нову порцію позитиву. Зірка опублікувала в Instagram два знімки у ванній і поставила перед ними завдання визначити, який образ їм подобається.

На знімках розслаблена Леся в мильній піні, причому в одному з кадрів вона жартома прикрасила себе вусами з бульбашок.

Після цього "Багіня ламінату" запитала своїх підписників, який образ їм більше подобається. У разі вибору фото з вусами, рішуче пообіцяла відпустити їх і завтра так хизуватися весь день.

"1 чи 2? Голосуйте! Якщо 2... відрощую І ходжу завтра цілий день", - підписала вона фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На другому знімку Нікітюк "відростила" вуса з мильної піни, а для більшого виду широко відкрила очі. Очевидно, так зірка іронічно вирішила доповнити образ "серйозністю".

Леся у ванній "приміряла" вуса (instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники Лесі впевненою більшістю голосів підтримали оновлення в її образі. Підписники обсипали її компліментами, а деякі зазначили, що вуса їй до лиця і навіть знайшли схожість із Кобзарем.

"Мила Леся";

"Красуня взагалі";

"Друге однозначно";

"1 така крута, 2 забавна весела Лесюнька";

"2, на Тараса Григоровича схожа";

"Без сумнівів 2";

"Тобі йдуть вуса";

"Венера з піни!"

"Леся ти супер!"

"Стільки позитиву у всьому. ви круті!"

"Безумовно 2 - тобі смішно підходить .. Але леді ж є леді! Тільки 1"...

Раніше Леся Нікітюк в спокусливому образі в сітчастих велосипедках і платті-піджаку підкорила трендовим образом.

Також ми писали про те, що Нікітюк показала, як виглядала у 17 років. Ведуча на фто позує з рожевою помадою і стрижкою каре.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукня асиметричного крою на одне плече.