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Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2019 - 22:33
Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк знову розчулила шанувальників і з'явилася в незвичайному образі - з вусами

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше порадувала шанувальників милим фото десятирічної давнини в компанії своїх друзів, вчергове піднесла фанам нову порцію позитиву. Зірка опублікувала в Instagram два знімки у ванній і поставила перед ними завдання визначити, який образ їм подобається.

На знімках розслаблена Леся в мильній піні, причому в одному з кадрів вона жартома прикрасила себе вусами з бульбашок.

Після цього "Багіня ламінату" запитала своїх підписників, який образ їм більше подобається. У разі вибору фото з вусами, рішуче пообіцяла відпустити їх і завтра так хизуватися весь день.

"1 чи 2? Голосуйте! Якщо 2... відрощую І ходжу завтра цілий день", - підписала вона фото

Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На другому знімку Нікітюк "відростила" вуса з мильної піни, а для більшого виду широко відкрила очі. Очевидно, так зірка іронічно вирішила доповнити образ "серйозністю".

Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній

Леся у ванній "приміряла" вуса (instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники Лесі впевненою більшістю голосів підтримали оновлення в її образі. Підписники обсипали її компліментами, а деякі зазначили, що вуса їй до лиця і навіть знайшли схожість із Кобзарем.

  • "Мила Леся";
  • "Красуня взагалі";
  • "Друге однозначно";
  • "1 така крута, 2 забавна весела Лесюнька";
  • "2, на Тараса Григоровича схожа";
  • "Без сумнівів 2";
  • "Тобі йдуть вуса";
  • "Венера з піни!"
  • "Леся ти супер!"
  • "Стільки позитиву у всьому. ви круті!"
  • "Безумовно 2 - тобі смішно підходить .. Але леді ж є леді! Тільки 1"...

Раніше Леся Нікітюк в спокусливому образі в сітчастих велосипедках і платті-піджаку підкорила трендовим образом.

Також ми писали про те, що Нікітюк показала, як виглядала у 17 років. Ведуча на фто позує з рожевою помадою і стрижкою каре.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукня асиметричного крою на одне плече.

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