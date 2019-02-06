"Війна зі своїми демонами": екс- "ВІА Гра" розповіла, як домогтися бажаного в житті

Санта Дімопулос написала мотиваційний пост про тернистий шлях до бажаної мети

Экс-участница трио "ВИА Гра", певица, спортсменка и светская львица Санта Димопулос любит беседовать со своими подписчиками в Instagram по душам. Она часто отвечает на их вопросы, дает советы и делится своим жизненным опытом и знаниями. В этот раз артистка решила написать мотивирующий пост о том, как добиться желаемого и что для этого необходимо изменить.

Девушка поблагодарила поклонников за доверие, которое они ей оказывают, делясь своими проблемами и трудностями, а также отметила, что поиск и трансформмация себя и своей жизни – это тернистый путь, который надо пройти самостоятельно.

"Бесчисленное количество вопросов - "как полюбить себя", "какую книгу прочитать, чтобы стать увереннее/изменить свою жизнь", "как перестать беспокоиться", "как похудеть", "что делать с одиночеством", "как поднять самооценку" и т.д. Я не знаю за что вы даёте мне такой кредит доверия. Я не психолог, у меня нет образования в этой сфере. Но я всегда с вами предельно искренняя и честна. У меня есть две новости - приятная и не очень", - начала Димопулос.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Она отметила, что все поддается корректировки и положительных результатов на пути к намеченной цели может достичь каждый, но для этого следует самостоятельно приложить максимум усилий.

"Всего можно добиться (любви, уважения, денег, фигуры и т.д). Чтобы добиться этого мало прочитать пару книг, сходить на семинар, медитировать... Это путь, который вы должны пройти. Не всегда легкий, порой долгий и болезненный. Это война со своими демонами. К этому тоже нужно быть готовым. Есть такое понятие "пытливый ум". Он превращает ч/б в цветное. Задайтесь целью излечиться и рано или поздно вы это сделаете. Ищите пути, ищите людей... Но главный ваш помощник в этом - только вы сами», - подытожила свой вдохновляющий спич Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Подписчики певицы всецело поддержали ее и разделили озвученное мнение, добавив, что мотивирующее фото, на котором Санта с полотенцем на шее красуется в спортивном топе и шортах, стало дополнительным стимулом на пути к желаемому.

"Еще одно мотивационное фото в копилку. Как всегда прекрасна", "Спасибо, Санта, за Ваш адекватный и прекрасный пост!", "Совершенство", "Спасибо Вам большое. В очередной раз убедилась что есть с кого брать пример. Фото супер", "Какое крутое фото и как всегда написано все четко и по делу", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Ранее Санта Димопулос вызвала восторг у поклонников своими наглядными фото с разницей в десять лет.

К слову, экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос перечислила продукты, которые исключила из своего меню во благо стройной фигуры.