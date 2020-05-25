Вова мене дуже тішить: кохана Остапчука розповіла про стосунки з ведучим

Фото: Володимир Остапчук та Христина Гірник (instagram.com/vova_ostapchuk)

Христина зазначила, що Володимир дуже турботливий і уважний чоловік

Володимир Остапчук досить швидко після розлучення з дружиною і матір'ю своїх двох дітей Оленою Войченко закрутив новий роман, проте не поспішав розкривати особистість своєї обраниці. І ось на днях час прийшов і телеведучий нарешті публічно представив свою кохану дівчину Христину Горняк. Вона працює нотаріусом. а познайомилися вони на весіллі її подруги в Італії. В інтерв'ю Viva Христина розповіла про те, який Володимир партнер і чому вони зважилися розсекретити свої відносини.

За словами дівчини, це не була любов з першого погляду.

"Кохання з першого погляду у нас не було. Ми пройшли всі прекрасні поступові етапи: знайомство, дружба, симпатія і прийшли в любов", - зазначила вона.

При цьому пильної уваги чи негативу на свою адресу з боку прихильників Остапчука Христина не боїться.

"Ні, не боюся! У Володимира дуже вдячна аудиторія, добрі підписники і глядачі. Плюс, я в собі як особистості повністю впевнена, так що боятися нічого. Порівнювати — це взагалі невдячна справа. А в складний момент, раптом він станеться, ми обіцяли триматися за руки і підтримувати один одного", - поділилася Горняк.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Горняк (з особистого архіву)

Обраниця шоумена повідала, що він дуже уважний чоловік і часто її балує.

"Вова мене дуже радує, за що я йому дякую. Задаровує квітами, раптово привозить каву в контору (Христина працює у власній нотаріальній конторі, — прим. ред.), якщо знає, що я втомилася. А також може злітати в іншу країну в секреті від мене за милим подарунком, почувши, що я його собі пригледіла. Він прекрасний чоловік! Дуже турботливий і уважний. Комфортний в побуті, дуже веселий і позитивний. Сміх і стьоб один над одним у нас вітається. Він абсолютно не зірковий, яким багато хто вважає", - говорить Христина.

Дівчина впевнена в собі і готова зіткнутися з будь-реакцією в мережі.

"Ніяк не реагувала, намагалася цю тему пропускати. Увага з боку — це добре, але головне, щоб я була цікава також своїми особистими якостями. Мені точно є чим здивувати і що показати! Я намагаюся розвиватися кожен день і транслирую позитивний погляд і настрій на життя. Так що стежте, далі буде багато цікавого!" - запевнила кохана Остапчука.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Горняк (з особистого архіву)

Зазначимо, що пара почала жити разом зовсім недавно, в травні цього року. До цього вони зустрічалися лише.

На питання про те, чи схожа Христина на його колишню дружину Олену Володимир відповів, що не бачить сенсу їх порівнювати.

"Побутують різні думки... Існує думка, що чоловіки не люблять мити посуд. Я, навпаки, обожнюю і з задоволенням це роблю. Тому не вважаю, що тут має бути якесь побутове думка про типаж дівчат. Так, мені подобаються худенькі, красиві, такі, як Христина, дівчата. Я не вважаю, що вони з Оленою схожі один на одного. Поставте поруч дві фотографії і ви зрозумієте, що це два абсолютно різних людини. Крім усього іншого, це два абсолютно різних людини, абсолютно різні жінки. Але я повторюся: я ніколи не порівнюю людей і стосунки! Якщо хтось думає, що вони в чомусь схожі, це їх право", - заявив ведучий.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Горняк (з особистого архіву)

Раніше Потап розповів, як Володимир Остапчук своїми жартами образив Дана Балана, Тіну Кароль і Дмитра Монатіка.

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Автор: Марина Настевіч