Нема в чому дорікнути: Остапчук вперше показав свою кохану і поділився деталями романа

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий після розлучення зважився розсекретити свою дівчину

Володимир Остапчук, нарешті, вирішив більше не приховувати нову кохану і, почекавши, поки вляжеться скандал з його шлюборозлучним процесом, представив її Каті Осадчій і глядачам програми "Світське життя" на каналі 1+1.

Його обраницю звуть Христина Гірняк, вона – практикуючий нотаріус, до того ж творча захоплена особистість. Володимир і Христиназустрілися з Катею, щоб розповісти про те, як зародився їх роман.

Шоумен зазначив, що познайомився з дівчиною на весіллі її подруги в Італії в серпні минулого року, але тоді не оцінив її по достоїнству – вони перекинулися парою фраз і розійшлися по своїх справах. І лише потім, під час участі ведучого у проекті Танці з зведами-2019 знову зустрів її за лаштунками шоу. Дівчина також захоплюється бальними танцями і прийшла підтримати друга-хореографа.

Володимир Остапчук, його обраниця Христина та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

"Мій товариш Ігор Кузьменко колись виграв у проекті з Могилевською і цього сезону він теж брав участь, а інші знайомі брали участь у постановках різних номерів, тому я ходжу на ці шоу. Ми спілкувалися з Володимиром вже з вересня", - поділилася Христина.

У жовтні пара відзначила день народження дівчини в Стамбулі, але з'їжджатися закохані не поспішали. Так, разом вони почали жити лише в травні цього року – зовсім недавно.

Також Гірняк прокоментувала шквал негативу, з яким їй довелося зіткнутися в мережі, адже відразу ж після оголошення про офіційне розлучення її ім'я розсекретили журналісти, хоча жодних коментарів пара тоді ще не давала.

"Я ніколи не була публічною і Володимир знає, що для мене це було нелегко. Я не звертаю уваги на хейт, у мене є така любов до себе і я знаю, мої близькі знають, мої друзі знають як воно насправді. Тому я не відчуваю ніякої провини. Вірно сказав Володимир, що щасливу сім'ю не розбити. Вони не разом із серпня", - прокоментувала вона.

Володимир же додав, що півроку приховував кохану від сторонніх на її прохання.

Відео: YouTube/Світське життя

На сторінці в Instagram ведучий показав ефектне спільне фото з Парижа.

"Я, по суті, вже будучи холостяком (мій шлюборозлучний процес - бюрократична машина вже була запущена), так і займався своїми справами, але... в моєму житті произошеел той самий Щасливий випадок.... Я знову побачив Її. І де б ви думали? Правильно, за лаштунками шоу "Танці з зірками". ..Так, ми спочатку були на "ви". Саме цю зустріч ми зараз вважаємо початком наших відносин, саме тоді, між нами проскочила та сама іскра. А потім були тижня листувань, дружнє спілкування, перше побачення, наш Париж і .... Решту ми зберігаємо для себе", - написав шоумен і подякував коханій за терпіння і витримку.

"Спасибі, що ти витримала весь цей шквал негативу і домислів. Ти прекрасно знаєш - тебе не в чому дорікнути. Ти мене підтримуєш, надихаєш і окрыляешь", - зазначив він.

Володимир Остапчук та Кистина Гірник (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Христина ж, у свою чергу, також розмістила на сторінці аналогічний знімок з Володимиром і подякувала йому за любов, турботу, підтримку і трепетне ставлення.

"Ти — відповідальний і цілеспрямований! Ти — найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох! Твори і йди вперед, а я завжди підтримаю і буду тримати тебе за руку, як і домовлялися!" - написала дівчина.

Раніше Потап розповів, як Володимир Остапчук своїми жартами образив Дана Балана, Тіну Кароль і Дмитра Монатіка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Аня Бойчук