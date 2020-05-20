Це вирізали: Потап розповів, як Остапчук міцно образив Дана Балана і Тіну Кароль

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер зізнався, чим ведучий образив артистів

Потап під час карантину запустив нове YouTube-шоу під назвою 2POPОDCAST, де разом із зірковими гостями у форматі живої бесіди, приправленої жартами, спілкується на цікаві та актуальні теми, а також ділитися особистими історіями і випитує таємниці знаменитостей. Так, репер зізнався, як одна ситуація на концерті змінила його життя і погляд на самого себе. Цього разу він вирішив розповісти закулісну історію про те, як Володимир Остапчук під час "сліпих прослуховувань" на шоу Голос країни-10 влаштував зірковим гостям "прожарку".

Ведучий давно захоплюється стендапом і вирішили поділитися з зірками своїми колючими жартами про них.

"В гумор полізли всі. Остапчук зробив прожарку на Голосі. Він вийшов, я сидів у кріслі. Чим гарний Остапчук, йому здається, що він класно жартує, і він якось так впевнено це робить. Це смішно. Ми поважаємо Остапчука, тому що він пробує, пробує пожартувати. На нього образилися всі! Крім Насті і Потапа. Образився Дан Балан. Це вирізали", - поділився продюсер.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Репер розсекретив те, що не ввійшло в телеверсію і не показали глядачам. Як виявилося, за кадром залишилася реакція зіркових тренерів на шпильки шоумена. Особливо жарти Остапчука зачепили Дана Балана.

"Вийшов Остапчук і каже жарт про Дана Балана. Ось, це єдиний гастербайтер, який в Україну поїхав заробляти гроші, а не в Італію. Щось таке. І Данчик на нього образився. І почав: "Тобто ти вважаєш, що цей жарт якось тебе характеризує.." Почав довгу промову. Коли людина відповідає, а тобі незручно від цього, що він не посміявся, що самоіронії немає. Щось він у бік Тіни - ляп. І Тіна теж "угу" така, але промовчала. Дан продовжував говорити. Добре, ну підіграй. Ти ж зірка – тебе прожарюють. Образливі!" - резюмирова репер.

Дісталося також і третьому судді проекту Дмитру Монатику, але Потап зумів знайти для нього потрібні слова, щоб співак правильно відреагував на шпильки Остапчука.

Відео: YouTube/2POPОDCAST

"Вирізають потім вже. У Дана був цілий спіч. У Діми залишили пару жартів. Але я тоді взагалі його умовляв: "Діма, треба посміятися над собою". І добре, що Монатік зрозумів. Але зметикував на якомусь моменті? Я сказав: ось подивися, на твоєму місця американський виконавець Pharrell посміявся б над собою. І це спрацювало", - розповів Потап.

Раніше Потап і Настя Каменських показали спільне постільне фото зі спальні.

Автор: Аня Бойчук