"Ось це фігура!" Подкопаєва захопилася формами Нікітюк в пікантному купальнику

Ведуча показала, як відпочиває після трудових буднів
Популярна телеведуча Леся Нікітюк не сидить на місці - вона активно знімається у своєму новому тревел-проект "LeМаршрутка", а нещодавно приголомшила шанувальників яскравим і ефектним поверненням на шоу Танці з зірками. Артистка на один ефір стала ведучою балкона, де зустрічала учасників після виступу і разом з ними чекала оцінки суддів.
Після таких насичених трудових буднів Леся вирішила трохи відпочити і розслабитися. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, на якому зображена у відвертому білому купальнику зі шнурівкою.
Нікітюк ефектно лежить на палубі яхти, спокушаючи своїми розкішними формами і сексуальними вигинами тіла.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Все хлопці харе відпрацювали лаве....тепер можна і відлежатися", - кумедно прокоментувала ведуча кадр.
Підписники "богині ламінату" тут же почали захоплюватися її стрункою фігурою і обсипати компліментами. Серед них опинилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, яка зараз вагітна другою дитиною.
"Ось це фігура! Захоплююся", - написала спортсменка.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатіком з ефіру Танців з зірками 2019.
Раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.