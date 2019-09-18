"Ось це фігура!" Подкопаєва захопилася формами Нікітюк в пікантному купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала, як відпочиває після трудових буднів

Популярна телеведуча Леся Нікітюк не сидить на місці - вона активно знімається у своєму новому тревел-проект "LeМаршрутка", а нещодавно приголомшила шанувальників яскравим і ефектним поверненням на шоу Танці з зірками. Артистка на один ефір стала ведучою балкона, де зустрічала учасників після виступу і разом з ними чекала оцінки суддів.

Після таких насичених трудових буднів Леся вирішила трохи відпочити і розслабитися. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, на якому зображена у відвертому білому купальнику зі шнурівкою.

Нікітюк ефектно лежить на палубі яхти, спокушаючи своїми розкішними формами і сексуальними вигинами тіла.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Все хлопці харе відпрацювали лаве....тепер можна і відлежатися", - кумедно прокоментувала ведуча кадр.

Підписники "богині ламінату" тут же почали захоплюватися її стрункою фігурою і обсипати компліментами. Серед них опинилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, яка зараз вагітна другою дитиною.

"Ось це фігура! Захоплююся", - написала спортсменка.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Інші користувачі мережі повністю з нею згодні.

Кайлі Дженнер нервово курить в сторонці.. супер

Красуня!

Леся, ну куди вже краще

Лань

Ух ти.... ніжки принадність

Наші дівчата самі кращі!!!!

Яка сексі. Леся, ти просто бомба

Сяй божевільний діамант!

Богиня!

Фігура бомбезний

А ноги!

Ласкава кішечка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатіком з ефіру Танців з зірками 2019.

Раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.