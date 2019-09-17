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Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 19:31
Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся була ведучою четвертого ефіру Танці з зірками 2019

Леся Нікітюк продовжує ділитися з багатотисячною армією шанувальників емоціями з минулого вже четвертого ефіру Танці з зірками 2019 (пройшов 15 вересня). Нагадаємо, що проект покинула ще одна пара - Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Ефір був сповнений приємними сюрпризами. Ще досі у мережі обговорюють пишну весільну церемонію Кухар і Стоянова - в прямому ефірі. Також "сенсацією" ефіру став гарячий виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну румбу під потоками води. Також на шоу повернулася "зірка" минулого сезону, а саме - "королева ламінату" Леся Нікітюк!

Лесі запропонували виступити в ролі ведучої балкона. Зазначимо, що від ефіру в ефір на цій "посаді" завжди інша людина. Приміром, ведучими балкона був Олег Винник, також Наталя Могилевська спробувала сили в ролі ведучої.

Для виходу в прямий ефір Нікітюк вибрала дуже яскравий і навіть пікантний образи. На телеведучій була яскрава міні-сукня зі складками. Мало того, що вбрання підкреслював глибоке декольте ведучої, але також і демонстрував її довгі стрункі ноги. Бузкове плаття було доповнено широким поясом в блискітках. Так що образ вийшов святковим.

Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Факт N1 - ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому. Факт N2 - Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння! Факт N3 - Кайфанула", - поділилася емоціями Нікітюк.

Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити коментарі під її новим постом. Багато відзначили, що поки що Леся - "краща ведуча балкона" нового сезону Танців з зірками.

  • “Леся, краще тебе веде на балконі досі не було! Це було приголомшливо, дякую тобі за це ефір. Ти його прикрасила. Як би хотілося бачити тебе ще раз ведучою на танцях"
  • “Ви зробили цей ефір яскравим та цікавим . Завжди чекала моменту, коли учасники піднімуться на балкон і ми знову зможемо почути ваші пісеньки. Леся Іванівна, ви багіня, у вас талант"
  • “Ефір був бомбезным, завдяки Вам. Дякую Вам!!!!"
  • "Ну нарешті на той балкон пустили людину, яка вміє красиво говорити, викручуватися з непередбачених ситуацій і (о боги, в це було важко повірити після попередніх ефірів) читати з листочка"
  • “Леся, Ви найкраща ведуча балкона! Стільки позитиву! Підбадьорили всіх!! Супер!! А можна, щоб Ви вели всі ефіри?"

Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукніФігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Результат голосування сюдей, четвертий ефір Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.

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