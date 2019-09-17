Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Леся була ведучою четвертого ефіру Танці з зірками 2019
Леся Нікітюк продовжує ділитися з багатотисячною армією шанувальників емоціями з минулого вже четвертого ефіру Танці з зірками 2019 (пройшов 15 вересня). Нагадаємо, що проект покинула ще одна пара - Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Ефір був сповнений приємними сюрпризами. Ще досі у мережі обговорюють пишну весільну церемонію Кухар і Стоянова - в прямому ефірі. Також "сенсацією" ефіру став гарячий виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну румбу під потоками води. Також на шоу повернулася "зірка" минулого сезону, а саме - "королева ламінату" Леся Нікітюк!
Лесі запропонували виступити в ролі ведучої балкона. Зазначимо, що від ефіру в ефір на цій "посаді" завжди інша людина. Приміром, ведучими балкона був Олег Винник, також Наталя Могилевська спробувала сили в ролі ведучої.
Для виходу в прямий ефір Нікітюк вибрала дуже яскравий і навіть пікантний образи. На телеведучій була яскрава міні-сукня зі складками. Мало того, що вбрання підкреслював глибоке декольте ведучої, але також і демонстрував її довгі стрункі ноги. Бузкове плаття було доповнено широким поясом в блискітках. Так що образ вийшов святковим.
Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
“Факт N1 - ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому. Факт N2 - Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння! Факт N3 - Кайфанула", - поділилася емоціями Нікітюк.
Скріншот: instagram.com/tanci1plus1
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити коментарі під її новим постом. Багато відзначили, що поки що Леся - "краща ведуча балкона" нового сезону Танців з зірками.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Результат голосування сюдей, четвертий ефір Танці з зірками 2019
Нагадаємо, раніше Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.