"Ось це бестії": Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами

Всі дівчата - як на підбір! Шанувальники назвали їх "янголами Вікторії"
Настя Каменських неодноразово зазначала, що її успіх неможливий без команди людей, які залишаються в тіні, але які роблять дуже багато для творчості виконавиці. Більше того, у своїх соцмережах Настя завжди виділяє роботу людей, причетних до організації концертів, виступів, створення костюмів і т. д. Спеціально для таких постів у Насті є особливий хештег - #nkteam.
В одній з недавніх подібних публікацій Каменських вирішила виділити роботу свого гьорлз-бенду – команди танцівниць, які і створюють ефектні і часом спокусливі танцювальні номери для Насті.
Так, на своїй instagram-сторінці Настя опублікувала "жаркий" кадр, на якому відображені всі дівчата її танцювальної команди. Всі вони позують у схожих сексі-костюмах – боді, прикрашені блискітками, бахромою, прозорими вставками і т. д. До речі, на знімку з першого разу навіть складно розгледіти Настю.
Швидше за все фото було зроблено учора, 8 липня. Нагадаємо, що в столичному Палаці спорту відбувся концерт латиноамериканського співака MALUMA. Примітно, що "на розігріві" у нього виступала саме Каменських.
"Дякую кожному хто зі мною! Дякую #nkteam є моя сила", - зворушливо підписала фото Настя.
Настя Каменських зі своєю танцювальною командою (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Насті прийшли в захват від цього кадру, буквально засипавши Настю коментарями.
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила ефектним образом на шоу Х-Фактор. Співачка сяяла в розкішних блюках-кльош.
До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.