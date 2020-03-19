Карантин з користю: Брітні Спірс вирішила навчати прихильників асанам з йоги

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка допомагає всім зберігати спокій

Брітні Спірс відома своєю любов'ю до активного способу життя. Дівчина регулярно займається в спортзалі, обожнює танцювати, бігати вранці і займатися спортом на свіжому повітрі. Любов до йоги співачки – окрема тема. Вона часто записує цілі відеоуроки, де виконує асани різної складності: від найпростіших до просунутих. Користь від практики не тільки фізична – як відомо, йога заспокоює, утихомирює і налаштовує на позитивний лад. Тому Брітні вирішила використати свої знання і навички, щоб допомогти людям зберігати гарний настрій в цей нелегкий час.

Брітні вирішила надихнути на йогу (відео: instagram.com/britneyspears)

38-річна співачка опублікувала відеозвернення, де розповіла про своє бачення ситуації. За словами Брітні, те, що діється в світі – величезна криза. Всі налякані, всі сходять з розуму... І щоб допомогти людям залишатися на позитиві, такі особистості, як вона, просто зобов'язані щось робити. Тому, щоб надихати шанувальників, вона буде щодня публікувати асани з йоги. Ці своєрідні уроки для жінок, чоловіків і дітей стануть відмінним нагадуємо про необхідність піклуватися про себе і не впадати в паніку.

Брітні регулярно займається (фото: instagram.com/britneyspears)

«Весь світ зараз бореться з вірусом. Щоб це подолати, ми повинні підтримувати один одного і надихати», – залишила Брітні підпис під роликом.

Для свого відео Брітні обрала вбрання, покликане підкреслити достоїнства її фігури: оголений живіт, груди і руки – найкращий доказ, що пропагована активність Спірс відмінно працює на фізичну форму. Ансамбль склали синій топ, сорочка в жовтий квіточку і білі шорти. Завершує картину пишна укладка з рівномірними локонами – таку можна побачити у дівчини нечасто, а також бездоганний макіяж. Відразу видно, що над роликом працювали профі. Що ж, сподіваємося, шанувальники оцінять зусилля співачки і послідують її прикладу.