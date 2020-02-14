Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці

Зірка продовжує бути відвертою
Ешлі Грем продовжує розбурхувати мережу своїми одкровеннями про вагітність і подробицями життя молодої мами. Нещодавно вона розповіла всі подробиці пологів – разом зі своїм чоловіком модель записала подкаст. Пізніше вона вирішила розповісти світу, що вагітність і післяпологовий період не такий легкий, як здається. Модель опублікувала пост, де розповіла інтимні речі про своє відновлення.
Ешлі Грем не перестає розповідати про пологи (фото: instagram.com/ashleygraham)
"Підніміть руку, якщо ви теж не знали, що будете змінювати і свої власні підгузки... Після багатьох років у світі моди я ніколи не могла припустити, що одноразова нижня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу, але тепер це так! Друзі, я хотіла показати вам, що це не веселки і метелики! Це важко...", – сказала Ешлі.
Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)
І ось – новий провокаційний пост. 32-річна модель показала годування свого сина в громадському місці. Ешлі сидить з чашкою кави, однією рукою притискаючи дитину до голих грудей. На задньому фоні видно людей, які насолоджуються спілкуванням і, до речі, абсолютно не звертають уваги на молоду маму. Процес годування дитини в громадському місці викликав суттєві суперечки серед фоловерів дівчини. Більшість з них захопилися, але були й ті, хто обурилися.
Коментарі до посту (фото: instagram.com/ashleygraham)
Ешлі, зрозуміло, не стала відповідати фоловерам. Але в сторіз додала красномовне фото. Вона годує малюка грудьми у себе вдома. "Моє маленькийе порося", – додала щаслива мама зворушливий підпис.