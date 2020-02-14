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Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 17:33
Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зірка продовжує бути відвертою

Ешлі Грем продовжує розбурхувати мережу своїми одкровеннями про вагітність і подробицями життя молодої мами. Нещодавно вона розповіла всі подробиці пологів – разом зі своїм чоловіком модель записала подкаст. Пізніше вона вирішила розповісти світу, що вагітність і післяпологовий період не такий легкий, як здається. Модель опублікувала пост, де розповіла інтимні речі про своє відновлення.

Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціЕшлі Грем не перестає розповідати про пологи (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Підніміть руку, якщо ви теж не знали, що будете змінювати і свої власні підгузки... Після багатьох років у світі моди я ніколи не могла припустити, що одноразова нижня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу, але тепер це так! Друзі, я хотіла показати вам, що це не веселки і метелики! Це важко...", – сказала Ешлі.

Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціВсупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціЕшлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

І ось – новий провокаційний пост. 32-річна модель показала годування свого сина в громадському місці. Ешлі сидить з чашкою кави, однією рукою притискаючи дитину до голих грудей. На задньому фоні видно людей, які насолоджуються спілкуванням і, до речі, абсолютно не звертають уваги на молоду маму. Процес годування дитини в громадському місці викликав суттєві суперечки серед фоловерів дівчини. Більшість з них захопилися, але були й ті, хто обурилися.

  • Ах, я люблю, люблю бачити, як інші жінки годують грудьми на публіці, тому що це допомагає мені почувати себе більш впевнено. Я все ще соромлюсь робити це...
  • Я годувала свою дівчинку і любила кожну хвилину, але вибачте, я не думаю, що є якась необхідність, щоб якась мати так відкрито бовталася на публіці. Впевнена, що мене за це застрелять, але ви все одно повинні поважати інших навколо вас.
  • 20 років тому мене попросили покинути кав'ярню в Атланті під час грудного вигодовування. Мені довелося забрати мого голодної плачучої дитини, я була дуже збентежена. Я знайшла магазин одягу і запитала, чи можу я використовувати одну з їх роздягалень, щоб нагодувати мою дитину. Ми (сподіваюся) пройшли довгий шлях! Люблю цю картинку! Вітаю вашу дитину.
  • Нічого поганого в грудному вигодовуванні на людях – це їжа. Але чому така фотографія повинна бути у вашому Instagram? Ви бажаєте медаль?

Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціВсупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціВсупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місціВсупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці

Коментарі до посту (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, зрозуміло, не стала відповідати фоловерам. Але в сторіз додала красномовне фото. Вона годує малюка грудьми у себе вдома. "Моє маленькийе порося", – додала щаслива мама зворушливий підпис.

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