Вопреки хейтерам: Эшли Грэм показала, как кормит сына грудью в общественном месте

Звезда продолжает быть откровенной
Эшли Грэм продолжает будоражить сеть своими откровениями о беременности и подробностями жизни молодой мамы. Недавно она рассказала все подробности родов – вместе со своим мужем модель записала подкаст. Позже она решила поведать миру, что беременность и послеродовой период не такой легкий, как кажется. Модель опубликовала пост, где рассказала интимные вещи о своем восстановлении.
Эшли Грэм не перестает откровенничать о родах (фото: instagram.com/ashleygraham)
"Поднимите руку, если вы тоже не знали, что будете менять и свои собственные подгузники… После множества лет в мире моды я никогда не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды, но теперь это так! Ребята, я хотела показать вам, что это не радуги и бабочки! Это тяжело…", – сказала Эшли.
Эшли с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)
И вот – новый провокационный пост. 32-летняя модель показала кормление своего сына в общественном месте. Эшли сидит с чашечкой кофе, одной рукой прижимая малыша к голой груди. На заднем фоне видно людей, которые наслаждаются общением и, к слову, совершенно не обращают внимания на молодую маму. Процесс кормления ребенка в общественном месте вызвал существенные споры среди подписчиков девушки. Большинство из них восхитились, но были и те, кто возмутились.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/ashleygraham)
Эшли, разумеется, не стала отвечать фолловерам. Но в сториз добавила красноречивое фото. Она кормит малыша грудью у себя дома. "Мой маленький поросенок", – добавила счастливая мама трогательную подпись.