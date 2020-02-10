Тоді і зараз: Ешлі Грем показала "правдиве" селфі молодої мами

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зірка показала, як проводить оскарівський вечір

Ешлі Грем, яка нещодавно стала мамою, тимчасово відірвана від світу гламуру і світського життя. Турботи про маленького сина повністю поглинули модель. А тому «Оскар» 2020 вона дивилася вдома. Але пишнотіла красуня явно не сумує. Замість цього вона вирішила показати, якою була в минулому році, коли красувалася на червоній доріжці, і провести порівняльний аналіз з цим роком.

Тоді і зараз, жартує Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

На першому фото дівчина позує практично без макіяжу: вона завдає тільки яскравий блиск нової лінії, яку заодно рекламує. Волосся вона з одного боку прибрала шпилькою. А на другому позує у всій красі: вечірнє плаття, вишукане кольє, браслет і висока зачіска, а на завершення – виразний макіяж...

«Зараз і тоді... В цьому році, коли мама просто хоче нанести помаду і дивитися «Оскар», на противагу минулому року у повному образі, готуючись до червоної килимової доріжки...», – написала Ешлі.

Селфі молодої мами (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз модель показала ще одне фото, де вона позує в будинку відразу після пробудження. Тут на 32-річній красуні немає і краплі макіяжу. Сонне обличчя, злегка «припухлі» губи, розпатлане волосся... «Образ мого нового ранку», «життя мами...», – написала Грем на знімку.

Ешлі з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, син Ешлі Грем і її чоловіка Джастіна Ервіна з'явився на світ 18-го січня. Малюка назвали Айзек Менелік Джованні Ервін. Модель записала разом з чоловіком підскаст, де розповіла всі подробиці своїх пологів. Так, первісток пари з'явився на світ в домашніх умовах. Ешлі впевнена: все пройшло так гладко тому, що вона відчувала себе в безпеці і звичній атмосфері, а тому менше хвилювалася.