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Взагалі не зазнається: українська топ-модель "запалила" на дні народження Періс Хілтон

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2020 - 09:26
Взагалі не зазнається: українська топ-модель "запалила" на дні народження Періс Хілтон
Періс Хілтон і Алла Костромічова (фото: з особистого архіву моделі)

На вечірці Періс також була супермодель Хайді Клум і фотомодель Вінні Харлоу

17 лютого американська актриса і модель, спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів «Hilton Hotels» Періс Хілтон зазначає 38-річчя. Проте одна з найвідоміших тусовщиць і «гламурних блондинок» світу вирішила організувати гучну святкову вечірку заздалегідь. Серед зіркових гостей вечора виявилася українська топ-модель Алла Костромічова. З Періс Хілтон ведуча «Нового каналу» познайомилася років шість тому. Алла запевняє: в реальному житті Періс – щира і добра.

Учора ввечері на Нью-Йоркському Бродвеї було гучно й весело, адже свої 38 років святкувала Періс Хілтон. На вечірку до доньки готельного магната приїхала нью-йоркська еліта. Серед гостей була й ведуча «Топ-моделі по-українськи» Алла Костромічова.

Що-що, а веселитися Періс вміє, – розповідає Алла. – І ця тусовка була неймовірною – я давно так не танцювала (прошу зауважити, без краплі алкоголю). Все проходило вдома у Хілтон, у її квартирі-лофт на Бродвеї. Було багато зіркових гостей – починаючи від Хайді Клум, Вінні Харлоу і закінчуючи американськими стендап-коміками.

Взагалі не зазнається: українська топ-модель &quot;запалила&quot; на дні народження Періс Хілтон

Взагалі не зазнається: українська топ-модель &quot;запалила&quot; на дні народження Періс Хілтон

За словами Костромічової, квартира була прикрашена «у стилі Періс»: море гелевих кульок у вигляді єдинорогів і каблучок з діамантами, іграшкові поні. Посеред лофту розмістили сцену, а збоку – діджейський пульт, за яким час від часу грала іменинниця. Періс запалювала в рожевій сукні з відкритою спиною, співала в іграшкову помаду гігантських розмірів і позувала.

Взагалі не зазнається: українська топ-модель &quot;запалила&quot; на дні народження Періс Хілтон

Взагалі не зазнається: українська топ-модель &quot;запалила&quot; на дні народження Періс Хілтон

Вечірка Періс Хілтон (фото: instagram.com/4amnyc)

Періс – справжня дівчинка, – усміхається ведуча Нового каналу. – З нею завжди легко й весело. А головне, вона взагалі не зазнається. Незважаючи на образ зірки, при особистому спілкуванні Періс дуже мила і привітна. Це один із тих випадків, коли сценічний образ затьмарює реальний.

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