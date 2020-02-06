Стильний провал: Хайді Клум у сукні-шторі наштовхнула на думку про можливу вагітність

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді вибрала об'ємне плаття, яке приховало її фігуру

46-річна німецька супермодель Хайді Клум - відома тусовщиця. Здається, що модель не пропускає жодної більш-менш значимої події. При цьому кожен раз німецька красуня блищить на численних червоних доріжках в нових нарядах. На жаль, не завжди вдалих. Так, один з недавніх виходів Хайді знову змусив шанувальників супермоделі задуматися, а чи не вагітна часом їх улюблениця?! Шанувальникам вкотре залишається гадати - Хайді спеціально одягла таке "дивне" плаття, або ж стилісти супермоделі просто трохи прогадали.

5 лютого в Нью-Йорку пройшла щорічна благодійна вечірка amfAR. Нагадаємо, що головна мета вечора, який збирає під одним дахом десятки зірок, - зібрати якомога більше пожертв у фонд боротьби зі Снідом. На подію знову прийшли всесвітньо відомі селебрітіс, красуючись в яскравих нарядах. Однак у "топи самих дивних образів" потрапила Хайді Клум.

Хайді Клум в сукні Stephane Rolland (скріншот поста: instagram.com/ronyviis/)

Перед десятками камер красуня позувала в атласній сукні ніжного небесного відтінку від бренду Stephane Rolland. Плаття з довгим шлейфом прикрашене намистинами-краплями, а також високим розрізом, який оголює стрункі ніжки Моделі. Образ моделі доповнюють напівпрозорі босоніжки від Stella Luna, а також мила сумочка-клатч у формі кулі, декорована блискітками. З прикрас Клум віддала перевагу підвісці з камінням, невеликим сережками і масивному персню.

Деталі образу Хайді (скріншоти поста: instagram.com/fashiontomax_russia)

Єдиний мінус образу - дуже об'ємна атласна сукня приховала витончені форми 46-річної Хайді. Через що супермодель моментально потрапила на сторінки таблоїдів з "підозрою на вагітність".

Нагадаємо, що на даний момент щаслива Хайді перебуває у шлюбі з молодим чоловіком - 30-річним музикантом Томом Каулітцем. Пара офіційно розписалася у лютому 2019 року після запаморочливого роману, який тривав рік і за яким спостерігав весь світ. Пишна церемонія пройшла на яхті "Christina O". До речі, на цьому ж судні колись свою весільну вечірку відзначали княгина Грейс Келлі та князь Реньє III. Весільна церемонія пройшла біля острова Капрі в Італії.

Хайді Клум і Том Каулітц (фото: instagram.com/heidiklum)

Після весілля Хайді відверто розповіла в одному з інтерв'ю, що нарешті зустріла справжнього чоловіка: "У мене вперше з'явився чоловік, який все зі мною обговорює і поділяє всі обов'язки".

Звичайно ж, тепер шанувальники пари чекають новин про поповнення в сім'ї. Проте зазвичай відверта Хайді не поспішає відповідати на ці питання. Від попереднього шлюбу з музикантом Сілом Хайді виховує чотирьох дітей!

Нагадаємо, раніше в ботфортах і без спідниці Клум блиснула стрункими ногами на відвертому фото.