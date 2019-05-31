"Хвилюючий день": Сумська у вишиванці заспівала на останньому дзвонику дочки

Актриса і її чоловік виступили на святі молодшої доньки
Ось і настав кінець травня, а разом з ним і пора останніх дзвоників в українських школах. У більшості з них він пролунав для 11-класників у п'ятницю, 31 травня. У цьому році закінчує школу і молодша дочка відомої актриси Ольги Сумської Ганна. Звичайно ж, артистка разом з чоловіком Віталієм Борисюком побувала на святі. Зворушливими фото і відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Аня вибрала для урочистого дня білу блузку і короткий чорний сарафан, поверх якого наділу традиційну стрічку випускника. Доповнили образ дівчинки білі кросівки на масивній подошві. Волосся вона залишила розпущеним.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)
Її зіркова мама віддала перевагу синьо-блакитній вишиванці в підлогу. Тато також був у вишиванці, а також чорних брюках і сірому піджаку. На сімейних фото вони просто-таки світяться від щастя і гордості за свою дитину.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)
Більш того, знаменитість разом з чоловіком особисто привітала всіх випускників школи їх дочки і навіть виконали для них пісню про Україну.
Відео: Ольга Сумська з чоловіком виступили на останньому дзвонику доньки Ганни (instagram.com/olgasumska)
"Хвилюючий день. Останній дзвінок! Прощавай, рідна школа! Вітаємо, Ганнуся, рідненька наша доця, із закінченням 11го класу! Дякуємо нашим вчителям, прекрасному колективу #106школа !" - прокоментувала розчулена Сумська.
Фото: Ольга Сумська з чоловіком прийшла на останній дзвоник дочки (instagram.com/olgasumska)
Підписники Ольги залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що Аня дуже схожа на тата, і бажаючи їй успіху у дорослому житті.
Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна.
Раніше 52-річна Ольга Сумська у сукні-вишиванці захопила мережу.
До речі, Ольга Сумська продемонструвала закадрові фото зйомок з доньками для відомого видання. Старша Антоніна неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.