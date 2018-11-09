Софія Ротару привітала онуку з дебютом

Перший трек Соні Євдокименко — Unbreakable (dидео: YouTube/SofiaRotaru)

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко випустила свою першу пісню "Unbreakble". Про дебют вона оповістила в Instagram-акаунті.

Довгий час Софія присвячувала себе модельній кар'єрі, приймаючи участь у показах нових і знімаючись для відомих брендів. А зараз дівчина вирішила піти по стопах бабусі і спробувати себе в ролі співачки.

Онуку з початком співочої кар'єри привітала її відома бабуся — Софія Ротару.

"Дорога моя Софія! З прем'єрою! Будь щаслива!" — привітала онуку з дебютом Ротару.

Скріншот поста (instagram.com/p)

Натхнені користувачі щиро пораділи треку і привітали Софію з релізом.

"Талановита людина талановита у всьому. Приголомшлива пісня! Неймовірний голос!" — написала прихильниця Софії.

"Яка розумниця! Голос чудовий! Музичні гени даремно не пропадають", — підмітила ще одна фаворитка.

Скріншот коментарів (instagram.com/p)

Софія Ротару також опублікувала запис у себе в Instagram і привітала онуку з початком співочої кар'єри.

Раніше ми писали, що онука Софії Ротару знялася у пікантній фотосесії без білизни.

Крім того, Софія Євдокименко продемонструвала підписникам, як проводить відпочинок на Лазурному Березі в Сен-Тропе.

Відео: РБК-Україна