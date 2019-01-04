Внучка Софії Ротару показала сімейний відпочинок в Лондоні

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко поділилася зворушливими сімейними фотографіями

Онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко розсекретила, де їх сім'я провела перші дні 2019 року. Як виявилося, вони вирішили відвідати столицю Великобританії Лондон. Милі сімейні фото 17-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Соня, яка вже досить успішна в сфері моделінгу, а також почала кар'єру співачки, показала кілька знімків, зроблених в різних місцях міста.

На них вона зображена зі своїм 25-річним братом Анатолієм і знаменитою бабусею. Трійця позувала на фоні парку розваг Winter Wonderland, що знаходиться в Гайд-парку в Лондоні. Софія Ротару була у стильному коричневому пальто і сонцезахисних окулярах, а Соня - у світлому пуховику.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

Євдокименко також показала фото, на якому Ротару стоїть поруч з онуком, а також сином Анатолієм та невісткою Світланою. Все сімейство виглядає дуже щасливим.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, раніше Софія Ротару сильно розлютила росіян своєю відмовою виступати для окупантів в Москві. Культова українська артистка вирішила не їхати на концерт "Пісня року" в столиці Російської Федерації.

Ми також писали про те, що онука Софії Ротару Соня Євдокименко випустила свою першу пісню "Unbreakble". Дівчина вирішила піти по стопах бабусі і спробувати себе в ролі співачки.

Онуку з початком співочої кар'єри однією з перших привітала її відома бабуся — Софія Ротару.

Відео: РБК-Україна