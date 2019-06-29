Онучка Ротару захопила спокусливими вигинами і поділилася секретами стрункості

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юна модель може дозволити собі з'їсти піцу і морозиво

Онука легенди естради та Народної артистки України Софії Ротару, Соня Еводокиенко підкорює своєю вишуканою красою і стрункою фігурою. 18-річна красуня виглядає завжди свіжо і чарівно, одягається стильно і елегантно, не боїться експериментів зі стилем і приводить в захват мережу ідеальними стріт-стайл луками. Соня – особистість багатогранна. Вона любить подорожувати, цікавиться мистецтвом, підкорює модельний бізнес і записує треки, вирішивши піти по стопах відомої бабусі. Дівчина не упускає можливості розмістити ефектні фото на сторінці в Instagram. На новому чорно-білому знімку вона показала стрункі форми і продемонструвала гнучкість і пластику.

Соня позує в короткому топі, світлих джинсах-скиінні і куртці. Однією рукою вона тримається об підлогу, а другу витягнула вгору, підвівшись на носочки і вигнувши спину. "Підніміться так високо, як тільки зможете, а потім підніміться ще трохи вище", – поділилася вона мотиваційною цитатою.

У сториз дівчина відповіла на запитання передплатників і розповіла про улюблених стравах і своїх заняттях спортом.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Так, Софія просто обожнює морепродукти, але вона не відмовиться і від морозива, піци і булочок. Також вона любить пити каву з мигдальним або кокосовим молоком. Юна модель займається кроссфітом. "У NYC планую продовжити заняття Dance + Sculp", – поділилася своїми планами вона.

Виявилося, що онучка Софії Ротару зараз знаходиться в Києві. Вона опублікувала кілька коротких роликів, в яких позує на тлі природи і посміхається.

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Раніше внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко показала свого бойфренда. Пара проводить багато часу разом і любить подорожувати.

До речі, Соня Євдокименко захопила фігурою в оригінальному купальнику під час відпочинку в Каннах.