ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Онучка Ротару захопила спокусливими вигинами і поділилася секретами стрункості

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2019 - 16:17
Онучка Ротару захопила спокусливими вигинами і поділилася секретами стрункості
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юна модель може дозволити собі з'їсти піцу і морозиво

Онука легенди естради та Народної артистки України Софії Ротару, Соня Еводокиенко підкорює своєю вишуканою красою і стрункою фігурою. 18-річна красуня виглядає завжди свіжо і чарівно, одягається стильно і елегантно, не боїться експериментів зі стилем і приводить в захват мережу ідеальними стріт-стайл луками. Соня – особистість багатогранна. Вона любить подорожувати, цікавиться мистецтвом, підкорює модельний бізнес і записує треки, вирішивши піти по стопах відомої бабусі. Дівчина не упускає можливості розмістити ефектні фото на сторінці в Instagram. На новому чорно-білому знімку вона показала стрункі форми і продемонструвала гнучкість і пластику.

Соня позує в короткому топі, світлих джинсах-скиінні і куртці. Однією рукою вона тримається об підлогу, а другу витягнула вгору, підвівшись на носочки і вигнувши спину. "Підніміться так високо, як тільки зможете, а потім підніміться ще трохи вище", – поділилася вона мотиваційною цитатою.

У сториз дівчина відповіла на запитання передплатників і розповіла про улюблених стравах і своїх заняттях спортом.

Онучка Ротару захопила спокусливими вигинами і поділилася секретами стрункості

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Так, Софія просто обожнює морепродукти, але вона не відмовиться і від морозива, піци і булочок. Також вона любить пити каву з мигдальним або кокосовим молоком. Юна модель займається кроссфітом. "У NYC планую продовжити заняття Dance + Sculp", – поділилася своїми планами вона.

Виявилося, що онучка Софії Ротару зараз знаходиться в Києві. Вона опублікувала кілька коротких роликів, в яких позує на тлі природи і посміхається.

 

Скріншот коментарів

Раніше внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко показала свого бойфренда. Пара проводить багато часу разом і любить подорожувати.

До речі, Соня Євдокименко захопила фігурою в оригінальному купальнику під час відпочинку в Каннах.

Стильна онука Ротару полонила стрункою фігурою і осиною талією у Венеції Весняна спокуса: онучка Ротару показала трендовий стріт-стайл look
Новини України РотаруСофия Евдокименко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся