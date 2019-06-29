ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Внучка Ротару восхитила соблазнительными изгибами и поделилась секретами стройности

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2019 - 16:17
Внучка Ротару восхитила соблазнительными изгибами и поделилась секретами стройности
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юная модель может позволить себе съесть пиццу и мороженное

Внучка легенды эстрады и Народной артистки Украины Софии Ротару, Соня Еводокиенко покоряет своей изысканной красотой и стройной фигурой. 18-летняя красавица выглядит всегда свежо и очаровательно, одевается стильно и элегантно, не боится экспериментов со стилем и восхищет идеальными стрит-стайл луками. Соня – личность многогранная. Она любит путешествовать, интересуется искусством, покоряет модельный бизнес и записывает треки, решив пойти по стопам известной бабушки. Девушка не упускает возможности разместить эффектные фото на страничке в Instagram. На новом черно-белом снимке она показала стройные формы и продемонстрировала гибкость и пластику.

Соня позирует в коротком топе, светлых джинсах-скинни и куртке. Одной рукой она держится о пол, а вторую вытянула вверх, приподнявшись на носочках и выгнув спину. "Поднимитесь так высоко, как только сможете, а затем поднимитесь еще немного выше", – поделилась она мотивирующей цитатой.

В сториз девушка ответила на вопросы подписчиков и рассказала о любимых блюдах и своих занятиях спортом.

Внучка Ротару восхитила соблазнительными изгибами и поделилась секретами стройности

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Так, София просто обожает морепродукты, но она не откажется и от мороженного, пиццы и булочек. Также девушка предпочитает пить кофе с миндальным или кокосовым молоком. Юная модель занимается кроссфитом. "В NYC планирую продолжить занятия Dance + Sculp", – поделилась своими планами она.

Оказалось, что внучка Софии Ротару сейчас находится в Киеве. Она опубликовала пару коротких роликов, в которых позирует на фоне природы и улыбается.

 

Скриншот комментариев

Ранее внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко показала своего бойфренда. Пара проводит много времени вместе и любит путешествовать.

Кстати, Соня Евдокименко восхитила фигурой в оригинальном купальнике во время отдыха в Каннах.

Стильная внучка Ротару пленила точеной фигурой и осиной талией в Венеции Весеннее искушение: внучка Ротару показала трендовый стрит-стайл look
Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь