Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе

Співачка і мама двох синів Ірина Білик зробила відвертий пост у мережі. 49-річна артистка поміркувала про любов до себе і прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Вона опублікувала фото, на якому зображена у вільній сукні з капюшоном, яка приховує її фігуру. Наряд цегляно-червоного кольору доповнюють ботфорти.

На думку Ірини, в людині зовнішність не головне, і зовсім не обов'язково всім бути виключно худишками.

"Ця фотографія покликана нагадати всім, що бути розміру не XS - це нормально і комфортно. Ну і про те, що зовнішність - це дуже другорядне, коли всередині тебе є гармонія. А ви як думаєте?" - поділилася Білик.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка супроводила публікацію красномовними хештегами #нивкакиерамки #бодипозитив #ялюблюсвоетело #тыпрекрасна.

Більшість підписників погодилися з виконавицею, а також запевнили її, що вона чудово виглядає і дуже красива.

Ви красива постійно

Боже як вогонь завжди, дивимося на Вас та усмішка відразу ж

Яка ж Ви класна!!!

Яка гарна

Абсолютно з Вами згодна!

Як завжди на висоті!!!

Наша красуня

Ідеальна

Гармонія найццінніше

Гарна то й гарна

Які кольори на фотографії! Шикарна просто!

Розкішна

Завжди Богиня

Жінці взагалі не можна бути розміру XS Вона стає страшною і злий. Ви ж чудові

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.

Як раніше ми писали, Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром Коляденком, на якому вони зображені на площі Сан-Марко.

Також Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.