ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських

Понеділок 03 серпня 2020 12:33
Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Пара насолоджується часом один з одним після короткого розставання

Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині, де розважала відпочиваючих своїми хітами і заодно встигала і сама розслабитися на морському узбережжі. Співачка регулярно балувала шанувальників жаркими фото в своєму Instagram, показуючи свою значну колекцію купальників і захоплюючи апетитною фігурою. Потап же нудьгував по коханій дружині вдома - і ось вони нарешті знову разом!

Продюсер поділився ніжним спільним фото з Настею - пара позує на тлі яскравого неба в сонцезахисних окулярах, мило обіймаючи один одного. Репер надів цікаву футболку, на якій зображений чоловік, а артистка посилає на камеру поцілунок.

Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських

Потап і Настя Каменських зворушили романтичним фото (фото: instagram.com/realpotap)

Підписувати знімок Потап не став. Однак судячи по відео в сториз, кадр був зроблений в Одесі, де виступала Каменських.

Користувачі мережі зворушилися романтиці між подружжям і засипали їх теплими відгуками.

  • Дуже мила пара
  • Сонечка
  • Любов
  • Оце ви загоріли
  • Прикольні такі
  • Ви неймовірні, дуже чудові...щастя вам і гарно відпочити
  • Гарні!!
  • А що за мужик з вами?
  • Красунчики! І небо, відбиваючись у лінзах, раділо вам і своєму відображенню
  • Футболка з Эскобаром
  • Чудово виглядаєте! Завжди знав, що рано чи пізно будете разом
  • Ну які ж гарні обидва
  • Ви класные
  • Коли небо в очах....

Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в трендових лляних шортах і топі в романтичному стилі зарядила мотивацією в останній місяць літа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся