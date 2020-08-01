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Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа

Субота 01 серпня 2020 20:23
Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка закликала якнайшвидше здійснювати свої літні плани

Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині - співачка поєднує роботу з відпочинком на морі, а попутно балує шанувальників жаркими знімками. Артистка не упустила можливості вигуляти свої ефектні купальники і похвалитися підтягнутою фігурою у всій красі!

А на свіжому знімку виконавиця відображена на зеленій галявині біля пальми. На цей раз Настя приміряла зручний і стильний курортний лук - бежевий бавовняний костюм з міні-шортів і топа, який вигідно підкреслив її тонку талію й стрункі ніжки. Вона доповнила аутфит улюбленими білими кросівками.

Каменських прикрила однією рукою обличчя, дивуючись тому, що вже настав останній місяць літа, і закликала всіх поквапитися, щоб встигнути зробити все задумане.

Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа

Настя Каменських приміряла стильний наряд з топа і шорт (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ось так відволіктися на мить, а вже СЕРПЕНЬ! Літо в цьому році пролітає з космічною швидкістю. Тому щоб встигати за ним, не можна втрачати ні хвилини і вже зараз бігти здійснювати свої літні плани! Навколо нас стільки можливостей, пригод, нових знайомств і приводів для щастя. Потрібно просто зробити крок їм назустріч!" - зарядила мотивацією співачка.

Фолловери дякують Насті за натхнення і не забувають захоплюватися її фігурою і красою.

  • Побігла згадувати все, що планувала на літо) спасибі
  • Літо швидко пролітає
  • Ще бабине літо буде
  • Ноги дуже красиві.
  • Приголомшливо фото
  • Милашка!
  • Яка фігура
  • Ніяких космічних швидкостей, Меладзе не даремно нас вчив все беееез суееетыы
  • Красуня
  • Мотиватор для багатьох...
  • ви просто шикарна

Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських разом з дівчатами з шоу-балету підкорила стрункістю форм на спекотному фото.

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