Які ніжки! Настя Каменських в міні-шортах зарядила мотивацією на залишок літа

Співачка закликала якнайшвидше здійснювати свої літні плани
Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині - співачка поєднує роботу з відпочинком на морі, а попутно балує шанувальників жаркими знімками. Артистка не упустила можливості вигуляти свої ефектні купальники і похвалитися підтягнутою фігурою у всій красі!
А на свіжому знімку виконавиця відображена на зеленій галявині біля пальми. На цей раз Настя приміряла зручний і стильний курортний лук - бежевий бавовняний костюм з міні-шортів і топа, який вигідно підкреслив її тонку талію й стрункі ніжки. Вона доповнила аутфит улюбленими білими кросівками.
Каменських прикрила однією рукою обличчя, дивуючись тому, що вже настав останній місяць літа, і закликала всіх поквапитися, щоб встигнути зробити все задумане.
Настя Каменських приміряла стильний наряд з топа і шорт (фото: instagram.com/kamenskux)
"Ось так відволіктися на мить, а вже СЕРПЕНЬ! Літо в цьому році пролітає з космічною швидкістю. Тому щоб встигати за ним, не можна втрачати ні хвилини і вже зараз бігти здійснювати свої літні плани! Навколо нас стільки можливостей, пригод, нових знайомств і приводів для щастя. Потрібно просто зробити крок їм назустріч!" - зарядила мотивацією співачка.
Фолловери дякують Насті за натхнення і не забувають захоплюватися її фігурою і красою.
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Раніше Настя Каменських разом з дівчатами з шоу-балету підкорила стрункістю форм на спекотному фото.