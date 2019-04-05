"Любов перетворює": схудлий Потап захопив мережу стильним образом

Багато фанів порівняли продюсера на новому фото з Брюсои Віллісом
Відомий шоумен, продюсер і співак Потап приємно вразив шанувальників новим знімком у своєму Instagram - він помітно схуд, а крім того, похвалився стильним і ефектним образом.
Так, 37-річний суддя шоу Голос країни 9 позував біля цегляної стіни у вузьких темно-синіх джинсах, чорній футболці і синьо-білій вітрівці, а також модних сліпонах на ногах.
"Бажаю всього найкращого", - підписав він публікацію англійською мовою.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Підписники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду і стилю шоумена. Вони відзначили, що Потап помітно схуд і покращав і на цьому знімку схожий на "міцного горішка" Брюса Вілліса. Деякі припустили, що на такі позитивні зміни його підштовхнула любов, натякаючи на роман продюсера з Настею Каменських, чутки про який ходять вже досить давно.
Нагадаємо, раніше Потап не стримався і оцінив сексуальне фото Насті Каменських.
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