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"Любов перетворює": схудлий Потап захопив мережу стильним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2019 - 14:13
"Любов перетворює": схудлий Потап захопив мережу стильним образом
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Багато фанів порівняли продюсера на новому фото з Брюсои Віллісом

Відомий шоумен, продюсер і співак Потап приємно вразив шанувальників новим знімком у своєму Instagram - він помітно схуд, а крім того, похвалився стильним і ефектним образом.

Так, 37-річний суддя шоу Голос країни 9 позував біля цегляної стіни у вузьких темно-синіх джинсах, чорній футболці і синьо-білій вітрівці, а також модних сліпонах на ногах.

"Бажаю всього найкращого", - підписав він публікацію англійською мовою.

&quot;Любов перетворює&quot;: схудлий Потап захопив мережу стильним образом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Підписники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду і стилю шоумена. Вони відзначили, що Потап помітно схуд і покращав і на цьому знімку схожий на "міцного горішка" Брюса Вілліса. Деякі припустили, що на такі позитивні зміни його підштовхнула любов, натякаючи на роман продюсера з Настею Каменських, чутки про який ходять вже досить давно.

  • "Худенький і молодий"
  • "Схуд. Супер"
  • "Схуд дуже"
  • "Ти чоловік моєї мрії!"
  • "Ой, який афигенный"
  • "Брюс Вілліс)"
  • "Оч молодий! Ааа як можна бути таким красивим?"
  • "Любов перетворює"
  • "Нагадуєте мені Брюса, який Вілліс))"
  • "Потап схуд, покращав! Класний костюмчик! Супер!"
  • "Аж помолодшав"
  • "Де купити такі "молодильнные яблука"?"
  • "Стрункий такий"
  • "Боже, Потап молодіє на очах, вісь що кохання робить з людьми"
  • "Олексій, мабуть, у вас відмінна мотивація!"
  • "Міцний горішок"

Нагадаємо, раніше Потап не стримався і оцінив сексуальне фото Насті Каменських.

Ми також писали, що фото Потапа і Насті Каменських розохотило мережу.

 

Не стримався: Потап оцінив сексуальне фото Каменських Це просто бомба: Потап висловився про пікантне відео Каменських
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