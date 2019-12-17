Знову разом? Моніку Беллуччі застали в компанії екс-коханого

Моніка Беллуччі з екс-коханим (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Пару запідозрили у возз'єднанні

Моніка Беллуччі, яка тільки минулої зими офіційно представила світу свого коханого – Ніколаса Лефевра – вже через кілька місяців оголосила про розставання. Перед цим Моніка і Ніколас встигли зробити кілька виходів у світ, змусивши всіх повірити, що це дійсно любов. Але потім актриса почала з'являтися на заходах одна, та сама ж внесла ясність.

Моніка і Ніколас (фото: instagram.com/elle_spain)

Щоб уникнути зайвих розмов і перекручених фактів, Беллуччі ще в липні дала відвертий коментар французькому журналу F. Вона заявила, що з цього моменту їх дороги з Ніколасом розходяться, але вони збережуть дружбу на все життя. Зірка також уточнила, що дуже любить і цінує Ніколаса, і він її багато чому навчив. А от хто був ініціатором розриву і чому вони все ж вирішили піти різними шляхами, ніхто з екс-коханих не зізнався. Після цього вони жодного разу не з'являлися разом.

Моніку і Ніколаса запідозрили у відновленні романа (фото: instagram.com/ince_senet)

І ось днями пару застали в Парижі за спільною прогулянкою по вулицях французької столиці. Моніка була одягнена в чорне пальто, високі чорні чоботи, а завершували total black образ темні сонцезахисні окуляри та чорна сумка. Її екс-бойфренд приміряв вбрання в стилі вільного художника: вільного крою яскраво-зелене пальто, темно-сині штани, салатового відтінку жилет, рукавички і обгорнутий кілька разів навколо шиї блакитний шарф. Останнім штрихом до лука стала його знаменита зачіска.

Ніколас Лефевр у своїй студії (фото: instagram.com/nicolaslefebvre.artist)

Моніка і Ніколас вели себе стримано і ніяк не проявляли почуттів, хіба що обмінюючись посмішками. Але, тим не менш, шанувальники все ж висловили надію на возз'єднання. Вони почали гадати, що ж відбувається між Монікою та 37-річним Ніколасом. Що ж, час покаже.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися ще влітку 2018-го. Але довгий час намагалася не афішувати свої стосунки. Тільки через час Моніка підтвердила, що у них роман.