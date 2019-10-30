Закохані, як підлітки: Сінді Кроуфорд зворушила мережу романтичним фото з чоловіком

Сінді Кроуфорд з чоловіком (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель вміє розтопити серця фоловерів!

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, які в цьому році відзначили 21 рік спільного життя, не втомлюються освідчуватися в коханні один одному. Легендарна супермодель і колишній манекенник одружилися у 1998-му році, але здається, роки не владні над їхніми почуттями. Сінді не раз зізнавалася, що вже з перших зустрічей вона зрозуміла: Ренді – її друга половинка, і з тих пір нічого не змінилося.

Сінді і Ренді (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кілька годин тому на сторінці красуні з'явилося нове підтвердження як завжди палких почуттів пари. Сінді показала романтичний знімок, де вони з чоловіком обіймаються на тлі нічного міста. Романтичне селфі вона підписала просто, але дуже ємко: "Манхеттенські ночі. Люблю йти пішки додому з вечері...".

Фолловери Сінді обожнюють такого типу пости, вони буквально засипали сторінку супермоделі захопленими коментарями:

Чудова пара з прекрасними серцями!

Ви, хлопці, такі милі, немов підлітки

Обожнюю цю пару!

Як романтично!

Солодке, солодке послання, ви моя улюблена пара...

Ви такі милі!

Зберігайте романтику і вогонь. Насолоджуйтеся сезоном!

Сінді і Ренді назавжди!

Шанувальники в захваті від фото Сінді з чоловіком (фото: принтскрин instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді часто дивує своїх передплатників не тільки романтичними "витівками" в дусі молоді, але і часто обожнює показати, що виглядає вона як і раніше відмінно. Супермодель нещодавно розкрила один зі своїх секретів. Так, вона регулярно відвідує сауну. Вона так пристрасно любить сауну, що навіть облаштувала її у себе вдома. Тепер зрозуміло, звідки у неї такий здоровий колір обличчя і сяюча шкіра.

Пара обожнює зухвалі витівки (фото: instagram.com/cindycrawford)

Втім, на зовнішність 53-річної красуні також позитивно впливають регулярний якісний догляд (вона навіть розробила власну лінію косметики), а ще – харчування. Сінді давно відмовилася від кави, важких борошняних продуктів, солодкого і жирного. Зате різноманітні овочі і фрукти завжди на столі. Щоб бути впевненою в їх якості та натуральності, модель облаштувала ділянку на дачі. Тепер свіжими помідорами, огірками, зеленню й іншими продуктами "з грядки" насолоджується вся сім'я.