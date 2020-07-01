ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закохані і щасливі: Холостяк 9 з дружиною в одній білизні віддалися почуттів на кухонному столі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2020 - 10:49
Закохані і щасливі: Холостяк 9 з дружиною в одній білизні віддалися почуттів на кухонному столі
Микита Добринін і Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова поміркувала про жіночий досвіді

Холостяк 9 Микита Добринін, який з легкістю рапрощався з цим статусом і одружився на переможниці проекту Даші Квітковій, радує шанувальників корисними постами і мотивацією. А дружина не відстає від нього і веде задушевні розмови з жіночої частини аудиторії. Не обходитися без палких фото, адже пара не соромиться демонструвати свої почуття. Даша вирішила поєднати одне і друге, і показала пристрасті на кухні з коханим, а заодно поговорила про досвід і його відбиток на характер і сприйняття жінки.

Дружина Микити показала пікантне домашнє фото, на якому розташувалася в білизні і джинсових шортах на кухнному столі. Микита пригорнув кохану і впритул наблизився до неї.

"От мені завжди шкода, коли юні і світлі дівчата, здатні вирощувати в собі та відчувати те саме прекрасне ніжне почуття, яке вони дарує іншій людині, в результаті розтрачують і не поважають себе. Не завжди чоловік знає, що робити зі стосунками та як їх зберегти, та багато хто навіть не здогадуються, що їх ще й оберігати потрібно. Напевно, в силу незрілості. Швидше за все незрілості. І кожен раз, коли чоловік заподіює біль дівчині, вона втрачає свою легкість, і обростає скоринкою. Мені так хочеться, щоб для кожної знайшлася людина, поряд з яким не знадобляться ніякі зброї, щоб захищатися", - поміркувала дівчина.

Закохані і щасливі: Холостяк 9 з дружиною в одній білизні віддалися почуттів на кухонному столі

Микита Добринін і Дарія Квіткова показали повне ніжності домашее фото (фото: instagram.com/kvittkova)

Прихильники погодилися з її твердженнями і не забули про компліменти.

  • Які ж ви класні та закохані
  • Які ви гарні
  • Яке фото! Клас
  • Як завжди самі класні!
  • Які ви милі!
  • Кращі
  • Атмосферно
  • Які Ви молодці
  • Ви прекрасна пара, приклад будь-якому поколінню
  • Красиво
  • Естетика
  • Які ви чудові і щасливі!

Скріншот коментарів

Раніше Даша Квіткова розповіла про ревнощі Микити Добриніна і стосунки з його мамою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України ХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся