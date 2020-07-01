Влюбленные и счастливые: Холостяк 9 с женой в одном белье отдались чувствам на кухонном столе

Никита Добрынин и Дария Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова порассуждала о женском опыте

Холостяк 9 Никита Добрынин, который с легкостью рапрощался с этим статусом и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, радует поклонников полезными постами и мотивацией. А жена не отстает от него и ведет задушевные разговоры с женской частью аудитории. Не обходиться без жарких фото, ведь пара не стесняется демонстрировать свои чувства. Даша решила совместить одно и другое, и показала страсти на кухне с любимым, а заодно поговорила об опыте и его отпечатке на характер и восприятие женщины.

Жена Никиты показала пикантное домашнее фото, на котром расположилась в белье и джинсовых шортах на кухнном столе. Никита приобнял любимую и вплотную приблизился к ней.

"Вот мне всегда так жалко, когда юные и светлые девушки, способные взращивать в себе и испытывать то самое прекрасное нежное чувство, которое они дарит другому человеку, в результате растрачивают и не уважают себя. Не всегда мужчина знает, что делать с отношениями и как их сохранить, да многие даже не догадываются, что их еще и оберегать нужно. Наверное, в силу незрелости. Скорее всего незрелости. И каждый раз, когда мужчина причиняет боль девушке, она теряет свою легкость, воздушность, и обрастает корочкой. Мне так хочется, чтобы для каждой нашелся человек, рядом с которым не понадобятся никакие оружия, чтобы защищаться", - порассуждала девушка.

Никита Добрынин и Дария Квиткова показали полное нежности домашее фото (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники согласились с ее утверждениями и не забыли о комплиментах.

Які ж ви класні та закохані

Які ви гарні

Какое фото! Класс

Как всегда самые классные!

Какие вы милые!

Лучшие

Атмосферно

Какие Вы молодцы

Вы прекрасная пара, пример любому поколению

Красиво

Эстетика

Какие вы чудные и счастливые!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Квиткова рассказала о ревности Никиты Добрынина и отношениях с его мамой.

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Автор: Lite