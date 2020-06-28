Вони зацінять: Холостяк 9 розкрив секрети покорення жіночих сердець

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк 9 поділився чоловічим "секретною зброєю" у підкоренні жінок

Холостяк-9 Микита Добринін, який недаво порощався зі статусом вільного чоловіка і офіційно розисався з переможницею проекту і своєю обраницею Дариною Квітковою, охоче ділиться з шанувальниками в Instagram своїми поглядами на життя, планами, думками і емоціями. Шоумен намагається, щоб його вміст був не тільки барвистим, але і корисним для підписників. Тому піднімає життєві теми, які були б цікаві всім. Так, в цей раз Микита вирішив дати поради сильній половині людства і перерахувати чоловічі навички та здібності, які подобаються жінкам.

Добринін супроводив мотивуючий текст ефектним фото –ведучий зображений з голим торсом з приспущеними джинсами. Шанувальниці змогли помилуватися його м'язистим тілом і спортивною статурою.

"Навички, які дуже подобаються дівчатам. Іноді досить залишатися самим собою, щоб вразити дівчину. Серйозно. Не варто забувати, що звичні для чоловіків справи зовсім не є такими для дівчат. Вони зацінять якщо:

Добре готуєш.Не настільки важливо, що це буде— паста карбонара або омлет. Для неї головне, що страву приготував саме ти.

Ти розбираєшся в техніці і пристрої авто. Тобі не потрібно міняти свічки або гальмівний шланг, ти можеш за це заплатити майстру, але якщо в цьому розбираєшся, це плюс.

Микита Добринін ділитися з шанувальниками особистим досвідом і секретами (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Володієш музичним інструментом. Я не вмію грати на гітарі, але дівчатка обожнюють хлопців, які можуть скласти або зіграти щось на струнах.

У тебе є свої ритуали. Звичайні, типу щоденного гоління. Або дивні, коли вранці ти прокидаєшся тільки з правої ноги. Дівчата вважають такими штуки милими, так?

Вмієш працювати руками. Ну, не тільки збирати пазли, але і цвях забити", - перерахував основні чоловічі здібності, що приваблюють жінок, Микита.

Раніше Микита Добринін показав дивовижний фотосет з Дашею Квітковою на фоні мальовничого лавандового поля.

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Автор: Lite