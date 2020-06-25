Гаряча кров: переможниця Холостяк-9 зробила зізнання про ревнощі чоловіка і стосунки зі свекрухою

Микита Добринін і Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова розсекретила, коли планує стати мамою

Холостяк-9 Микита Добринін і його дружина і переможниця проекту Дарія Квіткова відкрито спілкуються з шанувальниками і діляться з ними своїми радощами, емоціями, думками і планами. Українська пара – одні з небагатьох, хто узаконив свої стосунки по закінченню самого романтичного шоу. Закохані щасливі, що змогли відшукати один одного, і тепер дають прихильникам поради по розвитку і зміцненню стосунків. Про своє особисте життя Микита і Даша також распространются охоче і готові ділитися її подробицями. Наприклад, дівчина розповіла, коли пара планує поповнення в родині.

В інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle Даша зазначила, що стати батьками молодята хочуть найближчим час. Вони навіть придумала дітям імена.

"Ми часто про це розмовляємо. Планували, і навіть імена придумували. Ну, ми як звичайна сім'я. Нам би хотілося цього в найближчий рік, тобто не через 5-6 років, а щоб це відбулося незабаром", - зізналися закохані.

Микита Добринін і Дарія Квіткова часто балують шанувальників романтичними фотосесіями (фото: instagram.com/kvittkova)

Також Даша розсекретила свої стосунки зі свекрухою Оленою Миколаївною і розповіла, як мама Микити відреагувала на неї при першому знайомстві.

"У нас з Оленою Миколаївною трапилася любов з першого погляду. І навіть в кінці нашого знайомства вона Микиті сказала, що якщо він мене образить, то йому буде непереливки. Ми дуже добре спілкуємося", - заявила дівчина.

Виявилося, що Микита ревнує дружину і здатний виражати свої емоції досить бурхливо. Це не дивно, адже Даша – ефектна дівчина, до того ж вміє себе подати.

Микита Добринін і Дарія Квіткова 20 травня стали чоловіком і дружиною (фото: instagram.com/kvittkova)

"Микита іноді мене ревнує, він гаряча, бурхлива кров. Я, якщо чесно, не даю приводів для ревнощів, але буває таке, що на мене хтось подивився, проявив увагу, в такі моменти Микита підходить і показує всім своїм виглядом, що я його дівчина, і не потрібно тут тинятися. Він відкрито це показує, і навіть може говорити про це, що ось зараз недобре було, я кажу – зрозуміла", - поділилася Даша.

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова показала гаряче селфі біля дзеркала в прозорих трусиках.

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Автор: Lite