Закохався в неї без пам'яті: батько Меган Маркл показав унікальні дитячі фото дочки

Незалежне життя Меган Маркл і принца Гаррі, яке зі скандалом почалося з 8 січня (дата офіційної заяви герцогів), продовжує обростати новими деталями і плітками - куди ж без них. Герцог і герцогиня Сассекські зі своїм сином Арчі хотіли спокійно будувати плани далеко від монаршого двору і переїхали жити в Канаду. Проте всюдисущі папараці і журналісти не залишають пару без уваги ні на один день. Крім того, "нажитися" на новій хвилі популярності Меган активно намагаються її родичі - батько і зведена сестра, якій раніше вже дали прізвисько "сестра-вискочка". Нещодавно "любляча" сестра Меган вже висловила свою думку з приводу "Мегсіта", різко заявивши, що Меган повела себе "егоїстично".

Тепер же настала черга батька герцогині - Томас Маркл - виступити перед пресою. Зазначимо, що днями британський Channel 5 випустив документальний фільм про сім'ю Маркл. За допомогою журналісти звернулися до Томаса Маркла, для чого спеціально прибули до Мексики, де той живе. Чоловік в черговий раз безсторонньо висловився про імениту доньку, а також показ її дитячі фото, які раніше ніде не публікувалися. При цьому в мережі вже цікавляться: який гонорар журналісти запропонували батькові Меган Маркл за цей ексклюзив.

Меган Маркл в дитинстві

На деяких фото Меган ще зовсім крихітка. На інших — вона позує зі своєю матір'ю Дорією Регланд, яка, до речі, всіляко підтримує свою дочку і її чоловіка. Дорія - ледь не єдина людина з близького оточення Меган, яка не намагалася нажитися на її успіху. У Томаса навіть залишилися відеозаписи, на яких зовсім юна учениця приватної жіночої школи Лос-Анджелеса бере участь у постановці "Непорочне серце".

Меган Маркл з батьком Томасом

І все ж з уст батька герцогині Сассекської прозвучали і приємні слова на адресу дочки. Наприклад, Томас Маркл зазначив, що день народження Меган був найщасливішим у його житті.

“Мені дали в руки зовсім крихітну дівчинку, і я глянув на її обличчя. Пальчики Меган обвили мої мізинці, і тоді я закохався в неї без пам'яті", - згадує про зворушливі моменти чоловік.

При цьому в ситуації, що склалася зі зреченням Меган і Гаррі від королівських обов'язки Томас несподівано вважає себе жертвою. Хоча при цьому чоловік і зізнався в тому, що дійсно завжди брав гроші за викривальні інтерв'ю про своєї знаменитої дочки.

Нагадаємо, канадці змусили Меган Маркл і принца Гаррі платити за безпеку зі своєї кишені - їм потрібно терміново шукати роботу.