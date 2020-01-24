Влюбился в нее без памяти: отец Меган Маркл показал уникальные детские фото дочери

Независимая жизнь Меган Маркл и принца Гарри, которая со скандалом началась с 8 января (дата официального заявления герцогов), продолжает обрастать новыми деталями и сплетнями - куда же без них. Герцог и герцогиня Сассекские со своим сыном Арчи хотели спокойно строить планы вдалеке от монаршего двора и переехали жить в Канаду. Однако вездесущие папарацци и журналисты не оставляют пару без внимания ни на один день. Кроме того, “нажиться” на новой волне популярности Меган активно стараются ее родственники - отец и сводная сестра, которой ранее уже дали прозвище “сестра-выскочка”. Недавно “любящая” сестра Меган уже высказала свое мнение по поводу “Мегсита”, резко заявив, что Меган повела себя “эгоистично”.

Теперь же настала очередь отца герцогини - Томас Маркл - выступить перед прессой. Отметим, что на днях британский Channel 5 выпустил документальный фильм о семье Маркл. За помощью журналисты обратились к Томасу Марклу, для чего специально прибыли в Мексику, где тот живет. Мужчина в очередной раз нелицеприятно высказался об именитой дочери, а также показ ее детские фото, которые ранее нигде не публиковались. При этом в сети уже интересуются: какой гонорар журналисты предложили отцу Меган Маркл за этот эксклюзив.

Меган Маркл в детстве

На некоторых фото Меган еще совсем крошка. На других — она позирует со своей матерью Дорией Рэгланд, которая, кстати, всячески поддерживает и свою дочь и ее супруга. Дория - едва ли не единственный человек из близкого окружения Меган, который не постарался нажиться на ее успехе. У Томаса даже остались видеозаписи, на которых совсем юная ученица частной женской школы Лос-Анджелеса участвует в постановке “Непорочное сердце”.

Меган Маркл с отцом Томасом

И все же из уст отца герцогини Сассекской прозвучали и приятные слова в адрес дочери. К примеру, Томас Маркл отметил, что день рождения Меган был самым счастливым в его жизни.

“Мне дали в руки совсем крохотную малышку, и я взглянул на ее лицо. Пальчики Меган обвили мои мизинцы, и тогда я влюбился в нее без памяти”, - вспоминает о трогательных моментах мужчина.

При этом в сложившейся ситуации с отречением Меган и Гарри от королевских обязанностях Томас неожиданно считает себя жертвой. Хотя при этом мужчина и признался в том, что действительно всегда брал деньги за разоблачительные интервью о своей знаменитой дочери.

Напомним, канадцы заставили Меган Маркл и принца Гарри платить за безопасность со своего кармана - им нужно срочно искать работу.