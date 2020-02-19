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Мулатка-шоколадка: Регіна Тодоренко похвалилася витонченою фігурою і шикарною засмагою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 13:27
Мулатка-шоколадка: Регіна Тодоренко похвалилася витонченою фігурою і шикарною засмагою
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники тут же порівняли засмаглу ведучу з мулаткою

Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з розслабленого відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час з однорічним синочком Майклом, а також своєю двоюрідною сестрою. Однак у телеведучої ще залишилося безліч фото з канікул біля океану, якими вона з задоволенням ділиться з шанувальниками. До речі, в одній з публікацій зірка зізналася, що мріє мати будинок біля води.

А на свіжому гарячому кадрі в Instagram Регіна вирішила похвалитися мальовничими краєвидами і прозорою водою на острові - а заодно і своєю шикарною засмагою. Артистка поділилася ефектним кадром, на якому вона сидить на пісочку біля кромки води, закинувши одну руку за голову і дивлячись в бік.

Знімок зроблений зверху і дозволяє помилуватися на апетитні форми Тодоренко, яка зображена в темно-червоному купальнику.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Тільки тут така вода! Додаток: по всій видимості, ось так виглядає справжній шоколад" - зазначила щаслива ведуча.

Судячи з усього, доповнення вона зробила, почитавши коментарі підписників, які тут же порівняли її з мулаткою-шоколадкою через засмаглу шкіру.

  • ВАу))) загар. хочу на Мальдіви
  • Чарівний загар!!!!
  • Шоколадка в золотистої обгортці) красуня
  • Ти так засмагла
  • Регіна! Мулатка!!!
  • Шикарна
  • Регінка,ти така класна
  • Прямь шоколадна бразилійка на фотці)
  • Шикарна
  • Супер місце, відмінно виглядаєте
  • Ось це ти загоріла! Шоколадка
  • Я спочатку подумала, що це Наомі)))
  • Фон супер! Фігура супер! Фото супер!
  • Прям кольору шоколаду, горького Ви красоткааа
  • Ого як засмагли. Прям як шоколадка

Мулатка-шоколадка: Регіна Тодоренко похвалилася витонченою фігурою і шикарною засмагою

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про особливості синочка - маленький Майкл дуже товариська дитина.

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