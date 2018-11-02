Володимир Зеленський став фронтменом української рок-групи

Відео: Антитіла - Lego (youtube.com/Антитіла)

Відомий український актор і шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який раніше заявляв про свої наміри взяти участь у виборах президента країни, несподівано став лідером популярного рок-гурту АНТИТІЛА. Він взяв участь у зйомках кліпу колективу на пісню LEGO, майстерно вжившись у роль соліста гурту АНТИТІЛА.

У роботі LEGO використані кадри романтичної комедії "Я, ти, він, вона", де також знялися Надя Дорофєєва, Євген Кошовий, Настя Коротка та інші зірки українського шоу-бізнесу, яка вийде в прокат напередодні Нового року. Також вперше в кліпі взяв участь шостий учасник гурту АНТИТІЛА – Максим Сиволап, співавтор композицій і друг групи.

Фото: група АНТИТІЛА (прес-служба)

"Можна багато і в деталях розповідати про те, як ми придумували і будували декорацію для кліпу, про те, як пробиралися крізь корабельні стапельні лісу, щоб витягнути нашого друга гафера Ростислава з інших зйомок в середині іржавого судна, щоб терміново обговорити схему розташування світлових приладів на нашому знімальному майданчику Але всі ці історії блякнуть у порівнянні з тим, як натхненно Володимир Зеленський крутив колесо прямо в кадрі! В той момент я переконався, що пісня йому дійсно дуже подобається." - прокоментував фронтмен групи Тарас Тополя.

Фото: зйомки кліпу гурту АНТИТІЛА (прес-служба)

Він також розповів, про що ж композиція.

"Пісня Lego - не просто лише саундтрек до комедійної драми "Я, Ти, Він, Вона". Ця пісня - про нашу з вами країну, яка переживає драматичний період своєї історії. Закрийте очі і уявіть, що люди сходу і заходу співають її один одному. І десь всередині душі, незважаючи на всі чвари кожен хоче зібрати цей наш спільний поламаний конструктор так, щоб настав мир і спокій", - зазначив Тополі.

Фото: лідер АНТИТІЛА " Тарас Тополя (прес-служба)

Це перша співпраця відомої групи зі студією "Квартал 95", і дуже символічно, адже "Я, ти, він, вона" є десятою повнометражною картиною відомої студії, а група АНТИТІЛА в цьому році відзначили 10-річний ювілей.

Володимир Зеленський, один з продюсерів фільму, виконавець головної ролі і режисер стрічки також поділився враженнями від зйомок кліпу і співпраці з групою.

Фото: Володимир Зеленський (прес-служба)

"Пісня LEGO від чудової групи АНТИТІЛА точно передала ідею нашої нової романтичної комедії - будь-які відносини між людьми складаються, як лего і потребують енергії, уваги і взаємних зусиль. Особливо, якщо мова йде про кохання. Я бажаю всім шаленого кохання і запрошую на наш фільм", - сказав шоумен.

Фото: Володимир Зеленський (прес-служба)

Пісня LEGO увійде в шостий альбом групи АНТИТІЛА "HELLO", який буде представлений в лютому. А також пісня прозвучить наживо під час стадіонного туру містами України в 2019 році.

Нагадаємо, 29 жовтня вийшов офіційний трейлер нової романтичній комедії "Я, ти він, вона", знятого студією "Квартал 95" за підтримки Держкіно. Режисерами картини, яку можна буде побачити в кінотеатрах вже з 27 грудня, стали Володимир Зеленський і голлівудський режисер Девід Додсон.

Ми також писали про те, що Антін Мухарський жорстко висловився про "президентство" Вакарчука і Зеленського. Епатажний шоумен на своїй сторінці в соцмережі Facebook назвав подібні розмови нісенітницею.

Раніше Володимир Зеленський на шоу розкрив правду про своє президентство.

Відео: РБК-Україна