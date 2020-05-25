Володимир Остапчук зізнався, чому не хоче поки знайомити дітей з новою дівчиною

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Остапчук прийняв таке рішення з екс-дружиною

Кілька днів тому шоумен Володимир Остапчук представив свою нову кохану. Нею стала нотаріус Христина Горняк. Володимир каже, що вони разом вже більше півроку, а нещодавно почали жити разом. Та з дітьми від попереднього шлюбу знайомити свою обраницю поки не поспішає. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить на каналі «Україна», Остапчук розповів, чому ще не готовий до такого кроку.

Скандальне розлучення телеведучого Володимира Остапчука з дружиною Оленою Войченко обговорювали в ЗМІ, соцмережах та навіть у зірковій тусовці. Їхній шлюб тривав 12 років, у пари двоє дітей. У Володимира вже є нова кохана на ім’я Христина, з якою вони нещодавно з’їхалися. Та представляти її доньці і синові він не поспішає.

«Я їх ще не знайомив. Але коли ми обирали спільне житло, одним із критеріїв вибору, окрім величезного гардеробу для Христини, була окрема кімната для діточок. Тому що я дуже хочу, щоб вони до мене приходили, спілкувалися з татом. Моїй старшій доньці Емілії наступного тижня буде 7 років, вирішили з Оленою поки не знайомити офіційно, бо для дитини це набагато складніший процес. А молодшому сину Евану 2 роки, думаю, що для нього будь-який дорослий чоловік чи тітка – це просто нова прикольна штука, щоб погратися», – зазначив Володимир Остапчук в інтерв’ю каналу «Україна».

Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На запитання ведучих Григорія Германа та Марії Мельник, чи не думає він, що Емілія побачить Христину по телевізору, Остапчук відповів:

«Я теж спершу так думав, бо ми офіційно заявили про стосунки, раптом вона побачить. Але потім зрозумів, що вся ця історія почалась ще в жовтні, коли я подав на розлучення, і в січні був сюжет, потім ще один. Слава Богу, наша маленька принцеса цього не бачить і не чує. Вибачте, але в 7-річному віці їй набагато цікавіші Little Pony та інші мультики. Вона телевізор не дивиться», – розповів шоумен в ефірі «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше кохана Остапчука Христина Горняк розповіла про стосунки з ведучим.

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Автор: Юля Петрова