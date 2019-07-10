Влад Топалов розсмішив забавним домашнім прізвиськом Тодоренко

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Виявилося, що Регіна Тодоренко називає свого чоловіка не менш кумедно

Влад Топалов і Регіна Тодоренко проводять свій медовий місяць на узбережжі Греції в шикарній затишній віллі і радують шанувальників свіжими фото і відео з відпочинку. Фанати захоплено стежать за публікаціями зірок і просять побільше розповісти про грецькі пригоди пари. На читацький запит відгукнувся Влад, під фото він розсекретив приватні розмови сім'ї з приводу тривалості відпустки.

Фото: Влад Топалов на відпочинку (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Весь час сперечаюся з РП. Скільки потрібно на відпочинок....? Вона каже : "маааксимум 10 днів!!!". Потім вже нудно", - розповів він в своєму Instagram.

І одразу ж висловив свою думку з приводу того, скільки насправді повинні тривати канікули і як він проводить час.

"Я переконуюся, що особисто мені 10 днів КАТАСТРОФІЧНО МАЛО!!!! Я десь 4-5 днів тільки входжу в ритм відпочинку... я маю на увазі, що перші пару днів я ще кудись весь час бігу, збираюся. На сніданок, то на пляж, то в спорт зал, то пройтися, то ще кудись. І тільки на 5-ий день приблизно я починаю "солодко тупити" і НІКУДИ ВЗАГАЛІ НЕ ЗБИРАТИСЯ, а робити те, що вимагає тіло, а не мозок..... ", - розговорився Влад.

Крім того, він забавно написав ім'я дружини, що не заховалося від очей підписників, які здивувалися такому дивному прізвиську.

"Мабуть, це залежить від особистості. Хоча, РП сьогодні зізналася: "я сьогодні почала відпочивати".... йшов 5ый день.. чому ми, чоловіки, весь час маємо рацію? ох, як же це втомлює", - підсумував виконавець.

Фото: Подружжя навіть використовують однакові фільтри для фото (instagram.com/reginatodorenko)

Фанати в подиві написали в коментарях, що не відразу розібрали хто така РП і чому Влад її так називає.

А чому РП, а не КОХАНА ДРУЖИНА? - ну вони далеко не мімімі

Це їх фішка, вона його ВМ кличе - Владислав Михайлович і він її по-імені/по-батькові

РП це хто вибачте? - Регіна Петрівна)

Що за РП?!?

Скріншот: Комментарі до посту Влада Топалова (instagram.com/vladtopalovofficial)



Варто відзначити, що і Регіна "не прогулює" свої появи в Instagram, вона регулярно викладає фото в соцмережі, на яких захоплює формами в купальнику в басейні.

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко розповіла про грандіозні плани на майбутнє, в які входять зйомки в серіалі і в кіно.

А ще чоловік Регіни Влад Топалів зачарувала ефектним кадром з весілля, на якому розмістилися всі гості заходу.