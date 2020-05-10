Влад Яма висловився про раптовому пропозицію від Могилевської і інтим з дружиною

Фото: Наталія Могилевська і Влад Яма (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Хореограф зізнався, що йому запропонувала співачка

Влад Яма не надто любить поширюватися про свої стосунки. Якщо про роман з дружиною Ліліаною він говорить охоче і ділиться романтичними подробицями їх стосунків, то гострі теми, наприклад, чутки про любовний зв'язок з Наталею Могилевською, намагається зовсім не коментувати, хоч неодноразово заперечував роман із зіркою. Так, під час відвертого прямого ефіру з Олею Поляковою хореограф відповів на інтимні питання і навіть розсекретив пропозицію, яку йому зробила Могилевська.

Питання про те, чи приділяла Наталія Владу знаки уваги, збентежило хореографа і він постарався відповісти ухильно. "Вона мені підморгувала", - зазначив Влад, після чого Полякова прийняла його слова, як ствердну відповідь.

Оля заявила, що за очі Наталю називають в шоу-бізнесовій тусовці "Легенда Олексіївна". Влад також зізнався, що зустріч зі співачкою стала для нього щасливим квитком.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Для мене це величезна удача. Не втомлюся повторювати, що вона мене багато чому навчила. У плані сцени, камер, поведінки тощо. Коли вона мені давала поради, це було дуже щиро. Як продюсер вона себе гне поводила. У неї була ідея, щоб я заспівав, але ми удвох вирішили, що, напевно, не варто. Але я дуже круто співаю", - раптом приголомшив хореограф.

Також Влад розкрив особисті і навіть пікантні подробиці стосунків з дружиною Ліліаною.

"Я сильно боявся наступати, прискорювати події. Ми цілувалися, ходили за ручку, я її в машині відвозив додому і просто проводжав. Це тривало три місяці. Але ми танцювали гарячі танці", - зізнався Влад.

Коли, нарешті, між закоханими трапилася близькість, це було настільки бажано, що хореограф не зміг себе контролювати.

Відео: YouTube/ Оля Полякова

"Це був швидкий феєрверк. Коли ти хочеш, чогось три місяці... Я не вірив своєму щастю", - зробив інтимне зізнання Влад.

Раніше Влад Яма висловився про стосунки з Лесею Нікітюк, яку нещадно критикував під час її участі в шоу Танці з зірками.