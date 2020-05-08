Вона мені дзвонила: Влад Яма зробив несподіване зізнання про Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Хореограф поділився подробицями свого спілкування з ведучою

Оля Полякова не тільки викликає на одкровення зіркових колег і представників шоу-бізнесу, але і випитує у них таємниці і особисті секрети. Під час своїх прямих ефірів зі знаменитостями вона пропонує їм зіграти в гру "Правда чи дія", сама співачка також ділиться сокровенним і розповідає раніше невідомі факт про себе. Так, артистка зізналася, що вона крала, причому не один раз. Одним з гостей "Королеви ночі" став хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма, який розкрив деталі своїх непростих взаємовідносин з Лесею Нікітюк. Яма критикував ведучу під час її участі в танцювальному проекті і не раз робив зауваження.

Лесю дуже образили слова Влад, який мав необережність зробити зауваження і сказати, що в танцях вона "драбина". Це зачепило ведучу, і вона вступила із зірковим суддею в словесную перепалку, після чого між ними виник конфлікт, який могли спостерігати глядачі шоу. Хореограф поспішив зізнатися Олі Поляковій, чи вірна його характеристика.

"Я реально побачив підтримку і згадав, що треба, вибачте, їхати в "Епіцентр". Просто не міг в ефірі каналу сказати. Це чиста правда. Це було схоже. Проблема в тому, що протягом ще декількох танців, я ще кілька разів про це згадував. Часом в танцях була схожа..." - з посмішкою згадав він.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

При цьому хореограф похвалив ведучу за старанність і прагнення освоїти мистецтво танцю. "Мені дуже подобалося, що вона завжди працювала. Ми ж тиждень з нею працювали в залі. Вона дуже сумлінна, всі помилки запитувала, як правильно, що робити. Дуже старанна. Але вона плавчиха..." - уточнив Влад.

З Лесею хореограф зрідка спілкується. Більш того, теледіва навіть просила у нього пораду перед тим, як погодитися піти на танцювальний проект.

"У неї є мій номер. Не так щоб часто, але були випадки. Якщо чесно, вона мені колись телефонувала перед Танцями з зірками і радилася, чи варто їй йти. Але я ж її не бачив. Я в таких випадках дуже обережний – не тільки вона дзвонила, багато телефонують. Я приблизно говорю одне і те ж - це складно, це втомлює, але це пригода, яка буває раз у житті. Навіщо відмовлятися?" - зізнався Влад.

Відео: YouTube/Оля Полякова

Нагадаємо, що раніше Влад Яма потішив появою перед шанувальниками в незвичайному вигляді.