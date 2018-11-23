Влад Яма поділився зворушливим фото з сином

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Суддя шоу Танці з зірками розчулив мережа знімком зі своєю дитиною

Влад Яма опублікував на свою сторінку в Instagram фото з сином.

У кадрі можна побачити усміхненого члена журі популярного танцювального шоу "Танці з зірками", який ніжно обіймає свого малюка.

"Синок, я тебе сильно-сильно "блюблю", ну ти зрозумів", - підписав кадр хореограф.

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Таким чином Влад привітав усіх з днем сина.

"Так ніжно! Чоловічі ніжності", "Ось він, сенс життя", "Це так мило", - написали під знімком фоловери.

Нагадаємо, раніше Влад Яма зачарував осінньої фотосесією з дружиною Ліаною. Як повідомив артист, це кадри, про яку вони мріяли.

Також Влад став героєм стильної фотосесії.

До цього Яма приємно здивував своїх шанувальників оголеним торсом. Хоча реакція в мережі була неоднозначною.

Відео: РБК-Україна