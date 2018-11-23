Влад Яма поділився зворушливим фото з сином

Суддя шоу Танці з зірками розчулив мережа знімком зі своєю дитиною
Влад Яма опублікував на свою сторінку в Instagram фото з сином.
У кадрі можна побачити усміхненого члена журі популярного танцювального шоу "Танці з зірками", який ніжно обіймає свого малюка.
"Синок, я тебе сильно-сильно "блюблю", ну ти зрозумів", - підписав кадр хореограф.
Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official
Таким чином Влад привітав усіх з днем сина.
"Так ніжно! Чоловічі ніжності", "Ось він, сенс життя", "Це так мило", - написали під знімком фоловери.
Нагадаємо, раніше Влад Яма зачарував осінньої фотосесією з дружиною Ліаною. Як повідомив артист, це кадри, про яку вони мріяли.
Також Влад став героєм стильної фотосесії.
До цього Яма приємно здивував своїх шанувальників оголеним торсом. Хоча реакція в мережі була неоднозначною.
Відео: РБК-Україна