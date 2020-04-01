Смак дитинства: Лілія Ребрик поділилася рецептом смачної і простої страви

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча смачно проводить карантин з чоловіком і доньками

Лілія Ребрик дуже весело проводить карантин - разом з чоловіком Андрієм Диким і коханими доньками Діаною і Поліною вони живуть на дачі, де в будь-який час можна погуляти та подихати свіжим повітрям у дворі та й в цілому краще, ніж у місті. Втім, телеведучій все ж іноді доводиться виходити на роботу і вести ефіри, проте вона намагається дотримуватися всіх правил безпеки. Разом з родиною вони займаються цікавими виробами і влаштовують піжамні вечірки.

Також Лілія стала готувати багато смачненького - наприклад, улюблені з дитинства "лапендрики". Процес готування разом з доньками і результат вона спочатку показала в сториз, після чого отримала багато прохань поділитися рецептом, що артистка і зробила в новій публікації в Instagram.

На фото задоволена Ребрик зображена з тарілкою готових смаколиків з м'ясом і сиром. Також вона показала відео процесу приготування і смаження.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну як там ваші карантинні будні? Я сьогодні готувала смак свого дитинства «мамині лапендрики», як ми їх називали. Робила сторіз, але ві засипали мене запитаннями. Тому пишу рецепт тут, якого у мене немає. Все роблю на око.

Борошно, яйце, кефір, трішки соди і солі - це тісто.

Потім його треба замісити руками, поки не приставатиме до рук. Розкатати і зліпити лапендрики з начинкою, яка вам до смаку , на яку фантазії вистачить і дивлячись що є в холодильнику. У мене було два варіанта начинки: солений сир , жовток та твердий сир. (Твердий сир додаю скрізь, люблю як він плавиться). Можна моцарелу, або сулугуні, теж дуже смачно. А другі були з м’ясом , смаженою цибулькою та жовтком. Чоловікові з м’ясом- це класика. А потім просто підсмажити на пательні з любов’ю до рум’яної скоринки. Отака невигадлива страва дитинства. А ви чим сьогодні своїх балували? Діліться теж добре забутими простими рецептиками", - розповіла про улюблену страву ведуча.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі дякують Лілію за чудовий рецепт і захоплюються її хазяйновитістю, а також діляться, що вони готують на карантині.

Клас)) дякую))

Ням ням

Дуже класний домашній рецепт.

А я сьогодні про чебуреках згадала

Яка смакота

У нас сьогодні деруни

Смакота. Дуже Вам дякую, треба буде обов'язково спробувати

Такі апетитні

Смачно

Яка хазяєчка!!

А я ще з тонкого лаваша роблю з грибами і твердим сиром. Теж дуже смачно

А в нас мама казала що це"балабухи"))

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик сколихнула шанувальників промовою про зміну звичного світу і оптимістичних перспектив на майбутнє.