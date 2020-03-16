Віталій Козловський оригінально закликав усіх залишатися вдома (відео)

Прем‘єра з символічною назвою співпала у часі з карантином, за яким українцям рекомендують залишатися вдома. Співак переконаний, що до цього варто поставитися з усією серйозністю, аби зберегти здоров‘я. Тим більше, що мама артиста перебуває в Італії, у повній домашній ізоляції - тому він з перших вуст знає про обстановку в епіцентрі інфекції і закликає свою аудиторію берегти себе. Але впевнений, що карантин - не привід для депресії. Навпаки, це можливість приділити увагу близьким та коханим людям.

Віталій Козловський: “Не знаю, чи це співпадіння або так мало статись і це доленосно, але пісня “Вдома” не має ніякого натяку на хворобу. Хіба що вже вкотре я співаю оди такому почуттю як кохання!”

Віталій Козловський "Вдома"

Тема кохання не нова у творчості артиста, але у цій композиції - зовсім інший погляд на стосунки. Жодного натяку на нерозділені почуття, марні сподівання та біль. Натомість - світла історія про взаємність, порозуміння і повний комфорт удвох.

Віталій Козловський з мамою

“Твій дім не там, де твої речі, а там, де тебе люблять і чекають. Де тобі тепло і добре з коханою людиною, - розповідає артист. - Адже лише з часом та з досвідом ти усвідомлюєш, що справжня любов - це історія не про страждання. А про щастя, турботу і тепло. Найбільший успіх не матиме сенсу, якщо тобі немає з ким його розділити. І лише у відчутті кохання та підтримки кожне досягнення набуває особливого змісту".

Саме про такі стосунки - пісня “Вдома”.

Співак є співавтором тексту пісні і працював над композицією на студії Iksiy Music разом з автрами Андрієм Ігнатченко, Сергієм Єрмолаєвим та Тимуром Усмановим.