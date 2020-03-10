Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Віталій Козловський (фото: прес-служба)

На вечірці з нагоди дня народження Козловського зібралися українські знаменитості

Віталію Козловському 6 березня виповнилося 35 років. З нагоди свята в одному зі столичних ресторанів артист зібрав своїх друзів і рідних.

Привітати співака прийшли Асія Ахат, Діма Коляденко, Олег Серафін, Олександр Лещенко і Ліна Верес, Аліна Шаманська і Руслан Ханумак, Віталій Борисюк і багато інших. Також на святі був присутнім батько співака, який зовсім нещодавно переїхав в Київ.

Гучне свято з піснями, тостами і поздоровленнями завершилося вранці.

Віталій Борисюк

Олександр Лещенко

Діма Коляденко

Співачка Солоха

Олег Серафін

Ассія Ахат

А Віталій, приймаючи цього дня численні побажання, поділився своїми відчуттями від дати, що настала:

"Мені подобається мій вік. Я почуваю себе в гармонії, я знаю, що я роблю, для кого, що я хочу робити в майбутньому. І впевнений, що мої головні досягнення - попереду. А ще в цьому віці я відчуваю, що повністю готовий до сім'ї і дітей".

Нагадаємо, раніше Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої. Так, артист прямо відповів на популярне питання про свою сексуальну орієнтацію - чимало людей підозрюють, що вона у нього "нетрадиційна". Однак він розвіяв подібні домисли - за словами зірки, йому просто подобається доглядати за собою. А Каті Осадчій у "Світському житті" він прокоментував досить скандальні заяви своєї колишньої нареченої Раміни Есхакзай, відносини з якою завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля.