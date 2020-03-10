ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 13:52
Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)
Віталій Козловський (фото: прес-служба)

На вечірці з нагоди дня народження Козловського зібралися українські знаменитості

Віталію Козловському 6 березня виповнилося 35 років. З нагоди свята в одному зі столичних ресторанів артист зібрав своїх друзів і рідних.

Привітати співака прийшли Асія Ахат, Діма Коляденко, Олег Серафін, Олександр Лещенко і Ліна Верес, Аліна Шаманська і Руслан Ханумак, Віталій Борисюк і багато інших. Також на святі був присутнім батько співака, який зовсім нещодавно переїхав в Київ.

Гучне свято з піснями, тостами і поздоровленнями завершилося вранці.

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Віталій Борисюк

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Олександр Лещенко

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Діма Коляденко

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Співачка Солоха

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Олег Серафін

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Ассія Ахат

А Віталій, приймаючи цього дня численні побажання, поділився своїми відчуттями від дати, що настала:

"Мені подобається мій вік. Я почуваю себе в гармонії, я знаю, що я роблю, для кого, що я хочу робити в майбутньому. І впевнений, що мої головні досягнення - попереду. А ще в цьому віці я відчуваю, що повністю готовий до сім'ї і дітей".

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Віталій Козловський гучно відсвяткував 35-річчя (ексклюзивні фото)

Нагадаємо, раніше Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої. Так, артист прямо відповів на популярне питання про свою сексуальну орієнтацію - чимало людей підозрюють, що вона у нього "нетрадиційна". Однак він розвіяв подібні домисли - за словами зірки, йому просто подобається доглядати за собою. А Каті Осадчій у "Світському житті" він прокоментував досить скандальні заяви своєї колишньої нареченої Раміни Есхакзай, відносини з якою завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля.

Мета - тебе знищити: Віталій Козловський висловився про скандал з Кондратюком Можу бути і ангелом і демоном: Віталій Козловський розповів, який він у ліжку
Новини України Віталій Козловськийдень рождения
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся