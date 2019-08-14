"Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Смеюха розбавила образ червоними кольорами

Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістка поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою!

Так, на своїй instagram-сторінці Смеюха опублікувала нову серію фото і відео. Українська співачка зазначила, що знімки були зроблені під час виступу НеАнгелів на приватному святі: "#корпоратив #хрестини", - уточнила співачка.

При цьому на одному з фото Вікторія позує на тлі багатоярусного розкішного торта білого кольору. Примітно, що величезна насолода декорована масивними крилами.

Сама ж Смеюха позує в білосніжній сукні з білого гіпюру. Сукня додатково декорована рюшами, що робить образ ще більш романтичним і невагомим. Також під прозорим мереживним платтям бачимо чорну міні-сукню. Ще одна родзинка образу - чорна баска. На ногах - лакові туфлі червоного кольору. До речі, у макіяжі акцент також зроблено на червоні губи.

Стильна Вікторія з НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама ж Вікторія жартома назвала себе "вишенькою" на цьому торті.

“На задньому плані стоїть шестиярусна ангельська спокуса. А я, до нього - ще та вишенька... до торта", - пише Вікторія.

Звичайно ж, співачка окремо сфотографувала велику насолоду.

Фото: instagram.com/vikanablack

Також Віка опублікувала один з фрагментів виступу.

Відео: instagram.com/vikanablack

Ну а шанувальники української співачки поспішили залишити захоплені коментарі під її новим образом:

"Незвичайна, ти така ніжна, вишенька!"

"Віка, відмінний образ"

"Ти сама Ангел солодкий"

"Фея"

“Красоточка українська! Наша вишенька улюблена"

"Дуже красива, чарівна, мила, стильна, гламурна!"

"Від тебе перехоплює подих"

"Це спокуса, це точно!"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів показала, як носити трендовий принт polka-dot. Віка зробила серію яскравих фото в Одесі!

Також до цього Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото. Шанувальники оцінили лайфхак, а так само чудову фігуру співачки.