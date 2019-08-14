ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 16:26
"Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Смеюха розбавила образ червоними кольорами

Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістка поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою!

Так, на своїй instagram-сторінці Смеюха опублікувала нову серію фото і відео. Українська співачка зазначила, що знімки були зроблені під час виступу НеАнгелів на приватному святі: "#корпоратив #хрестини", - уточнила співачка.

При цьому на одному з фото Вікторія позує на тлі багатоярусного розкішного торта білого кольору. Примітно, що величезна насолода декорована масивними крилами.

Сама ж Смеюха позує в білосніжній сукні з білого гіпюру. Сукня додатково декорована рюшами, що робить образ ще більш романтичним і невагомим. Також під прозорим мереживним платтям бачимо чорну міні-сукню. Ще одна родзинка образу - чорна баска. На ногах - лакові туфлі червоного кольору. До речі, у макіяжі акцент також зроблено на червоні губи.

&quot;Вишенька на торті&quot;: Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Стильна Вікторія з НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама ж Вікторія жартома назвала себе "вишенькою" на цьому торті.

“На задньому плані стоїть шестиярусна ангельська спокуса. А я, до нього - ще та вишенька... до торта", - пише Вікторія.

Звичайно ж, співачка окремо сфотографувала велику насолоду.

&quot;Вишенька на торті&quot;: Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Фото: instagram.com/vikanablack

Також Віка опублікувала один з фрагментів виступу.

Відео: instagram.com/vikanablack

Ну а шанувальники української співачки поспішили залишити захоплені коментарі під її новим образом:

  • "Незвичайна, ти така ніжна, вишенька!"
  • "Віка, відмінний образ"
  • "Ти сама Ангел солодкий"
  • "Фея"
  • “Красоточка українська! Наша вишенька улюблена"
  • "Дуже красива, чарівна, мила, стильна, гламурна!"
  • "Від тебе перехоплює подих"
  • "Це спокуса, це точно!"

&quot;Вишенька на торті&quot;: Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів показала, як носити трендовий принт polka-dot. Віка зробила серію яскравих фото в Одесі!

Також до цього Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото. Шанувальники оцінили лайфхак, а так само чудову фігуру співачки.

"Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті Віка з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в купальнику на "дачних" фото
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся