Вінник, Потап і Дорофєєва розповіли про своє ставлення до соцмереж

Дорофєєва і Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

За словами Потапа, йому взагалі все одно на "компромат" в мережі

Олег Винник, Потап, Надя Дорофєєва, Ольга Цибульська та багато інших розповіли про своє ставлення до "соцжиття". Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", запитали у зірок, чи сидять ті в соціальних мережах і як відомі та успішні реагують на образи в глобальній мережі.

Успіх зірки давно вимірюється не лише кількістю хітів чи нулями в гонорарах. Армія підписників у соцмережах – наразі головний показник популярності. А чи стежать зірки за коментарями у соцмережах, чи довіряють це своїм помічникам.

"Неправильно, коли люди пишуть тобі якісь речі, а ти цього не бачиш, бо відповідає хтось інший. Чесно скажу – це нелегко, але я вночі переглядаю і читаю коментарі в Instagram", – розповів Олег Винник за лаштунками святкового концерту "З Днем народження, Україно!".

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Амадор Лопес та Олег Серафин із гурту "RUMBERO'S" намагаються відповідати на всі коментарі. Олег з легкістю згадує, яке його фото підписники вподобали найбільше.

"...один з останніх постів, який набрав дуже багато лайків. Я не пам’ятаю скільки, можете зайти перевірити – де я в одному з готелів був прибиральником, топлес, як то кажуть, тільки з рушничком вибіг із номера. Уявіть, в такому вигляді з візком у номерах прибирати на Криті", – сміючись, коментують учасники гурту "RUMBERO'S".

Група RUMBERO'S (фото: instagram.com/rumberos_official)

А от співачка Alyosha від соціальних мереж не в захваті.

"Ой, соціальні мережі – це пастка, – каже співачка Alyosha на знімальному майданчику шоу "З Днем народження, Україно!". – Для мене досить важко постійно робити якийсь контент, аби наповнювати Instagram, Facebook і так далі. Якби моя воля, я б взагалі видалилася з усіх соцмереж".

Співачка Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Охолонути до соцмереж можна і з інших причин. Бридкі коментарі зіпсують настрій будь-якій зірці.

"Іноді теж треба правильно ставитися до коментарів, тому що там є хейтери, негатив і іноді це тебе збиває", – коментує Michelle Andrade в програмі "Ранок з Україною".

Оля Цибульська провела експеримент з цього приводу. Співачка навмисно виклала до мережі відверте фото.

"Нещодавно у Львові прочитала лекцію про шоу-бізнес і в мене питали, з чим стикається артист. Я намагалася пояснити словами, але дивлюся в ці очі дитячі і розумію – воно ніби почулося, але не дійшло. І я виставила фотку, під якою було майже тисяча коментів різних: поганих, хороших: "ти звідти", "ти така, сяка", "ой, ти чудова"... І я потім написала: "Ось, дивіться, з чим стикається артист: це не тільки сцена, інтерв'ю, не тільки зйомки, це і різні емоції від людей. Не завжди тебе люблять. І якщо ти приймаєш цю гру, ти мусиш приймати її правила і йти до кінця". Але те фото і для мене було трошки "ту мач", – розповіла Оля Цибульська.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап, який страждає через надмірну увагу фанатів, колегу підтримує – іноді треба махнути рукою на негатив.

"Наприклад, захочеться десь сісти в ресторані випити, але тебе обов’язково хто-небудь сфотографує нишком, – коментує Потап в ефірі "Ранку з Україною". – Дуже часто нам приходять різні, компрометуючі фотографії – ось ви тут! Але так як ми гурт "MOZGI", нам по-барабану взагалі все!".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А от Надя Дорофєєва образи пропускає повз вуха. Зірка завдяки соціальним мережам робить важливу справу: збирає кошти для хворих дітей.

"Кажу всім підписникам "дякую" за те, що вони не просто дивляться гарні фотографії в купальнику і лайкають їх, а і допомагають!" – зізнається учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофеєва.

Та все ж таки без соцмереж артистам вже нікуди. Це підтверджує Оля Цибульска – на її Instagram підписані сімсот тисяч людей. Мета артистки – мільйон фоловерів.

"Я сподіваюся, що скоро стану мільйонеркою, хоч десь, в Instagram – точно", – коментує співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва захопила фото стильної мами з надувним дельфіном. Співачка назвала маму керівником своєї фан-групи.