Вінник, Огнєвіч, Полякова та інші зірки розповіли, що отримали на Святого Миколая

Дзідзьо і Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У свято Святого Миколая «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розпитав у знаменитостей, які подарунки вони знаходили під ялинкою в дитинстві, та чи вірять у Діда Мороза.

У дитинстві зірки дуже боялися засмутити Святого Миколая і знайти під подушкою не подарунок, а різочку. Не виняток і співак Олег Винник. Під час зйомок новорічного шоу «Привіт, 20-ті» на телеканалі «Україна» він зізнався, що чистив свої черевики до блиску, аби догодити Миколаю.

«Я це точно знаю, що, якщо взуття буде не до блиску, тоді Святий Миколай такий і подарунок принесе. І я дуже до цього відповідально ставився. І, можливо, через Святого Миколая у мене завжди взуття чисте. Я люблю, коли взуття чисте. Чесно», - ділиться співак.

Але, щоб Миколай приніс подарунок, а не різочку – чистого взуття не достатньо. Потрібно ще й чемно поводитись протягом року. Проте не всім зіркам це вдавалося.

«Один раз мені поклали лозину. То був Миколай. Коли ми зі школою їздили кудись на канікули. І тоді я погано себе поводив», - ділиться Позитив, учасник гурту «Mozgi».

Олексій Завгородній-Позитив (фото: instagram.com/positiff)

А ось до співака DZIDZIO Миколай одного разу взагалі не прийшов.

«О, я пам’ятаю, як я в селі, мама мене повезла до бабці, я там відбув якраз Миколая і там мені подарунку не подарували. Кажуть – приїдеш додому в Новояворівськ, там буде подарунок. Я засмучений, вже забув. І потім приїжджаю у Новояворівськ, а там у залі…заходжу і стоїть ровер «Орленок». Уявіть собі. Господи, я навіть ще не міг ногу на нього закинути», - ділиться Михайло Хома.

«Я пам’ятаю тато вже мене розігнав.. А в мене був зайчик до того на 4 колесах, а на двох – я ще не знав, як це. Розганяюся, я знаю, що тато позаду, а він мене відпускає. Я страх, думаю – а як я буду їхати, як зупинитися! То був мій перший раз такий на ровері, я поїхав», - додає лідер гурту «DZIDZIO».

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

А одного разу Миколай приніс DZIDZIO подарунок завчасно і через це співак ледь не перестав вірити у нього. Про це співак розповів за лаштунками новорічного шоу на телеканалі «Україна» - «Привіт 20-ті!». «Коли мама пішла на роботу, а я чогось в шафу поліз і знайшов подарунок, думаю – ну що воно там робить? І потім той подарунок знов у мене під подушкою. Я переконаний, що то не мама до кінця. Все ж таки я вірю у Миколая».

У Діда Мороза більшість українських зірок вірять.

«Він є, у мене навіть телефон до нього є. Дід Мороз має жити всередині. І якщо ми не будем робити собі свято, я думаю, що це буде нецікаво», - говорить Олег Винник.

«Чесно, я у нього вірю і вірю, що він існує. І навіть ми з Робертом у це віримо», - говорить Марина Боржемська на каналі «Україна».

«І треба вірити в чудо. Віру, надію, любов – треба мати в серці», - розповідає Михайло Хома.

«Модельки маленькі з’явилися маленьких машинок. І я мріяв про це. Це був найкращий подарунок, який можна було собі уявити», - ділиться Анатолій Анатоліч, ведучий телеканалу «Україна».

А щоб повернути віру в Діда Мороза, зірки пригадали, які подарунки він приносив їм у дитинстві.

Телеведуча Марина Боржемська, зізнається: подарунками не перебирала і роками чекала на омріяну ляльку. «Якщо пригадати моє дитинство, для мене будь-яка іграшка – це було вау, круто. Я хотіла ляльку з волоссям. От правда. Я так чекала на цю ляльку, і я її отримала. Не одразу, через декілька років, тому що в той час неможливо було це дістати».

Мішель Андраде (фото: ТК "Україна")

Співачка Мішель Андраде під час зйомок новорічного шоу «Привіт, 20-ті», пригадала, що мріяла в дитинстві про двоколісний велосипед, як і DZIDZIO.

«Моя тітка завжди була Снігуронькою. І вона мене забирає ось так за ручку, і приводить. Там наліпки були Барбі, велосипед був фіолетовий. Я це запам'ятала на все життя. Так що цей подарунок запам'ятався мені. Я знаю, до сих пор я пам'ятаю, як я каталася», - говорить співачка.

У співачки Злати Огнєвіч усі подарунки від Діда Мороза були пов’язані з музикою. «Я спочатку хотіла, щоб мені подарували програвач музичний, я там слухала вініл. Тому у мене з дитинства любов до вінілу, я його колекціоную зараз. Потім я хотіла, щоб мені подарували магнітофон, бо треба було слухати музику на касетах, записувати себе. Я так готувалася до вокальних конкурсів. Я себе записувала на диктофон, аналізувала, така сам собі викладач. Потім я хотіла, щоб мені подарували фортепіано. І я одразу сіла за нього грати, просто мені так цікаво було понажимати ці білі, чорні клавіші. Це був, напевно, найяскравіший подарунок з дитинства».

А Дмитро Коляденко пригадує, як отримав під Новий Рік омріяні санчата. «Я мріяв про санчата: шкіряні сидіння, три смуги, як лижі. Кермо було шкіряним, гальма були. Колись подарували величезну рожеву пантеру. І я був щасливою дитиною. Тому що у мене була метрова рожева пантера з хвостом. Я був крутою тоді дитиною».

І хоч зірки вже давно виросли, вони продовжують отримувати подарунки від Діда Мороза. На приклад, продюсер Геннадій Вітер кілька років тому отримав новорічний сюрприз – справжнього живого поні. «Мені подарували конячку маленьку таку. І саме що смішне - сказали, що забрати вам її треба 1-го числа не пізніше 18.00. А у мене машинка така, що туди конячка точно не входить. Я шукав вантажний бусік, і це тварина зараз дружно живе у мене. Звуть її Фрося. Тепер я думаю, де запастися сіном».

А королева українського шоу-бізнесу - Оля Полякова подарунків під ялинку цього року не чекає.

«Я нічого не замовляю, у нас мама Снігурка. Це вона дарує усім подарунки», - говорить співачка.

Полякова дуже сподівається, що цього разу Дід Мороз не привезе чергового домашнього улюбленця. «Тому що в нас же є собачка і ця собачка ходить у туалет усюди, окрім вулиці. А тепер у нас ще є котик і він робить те саме».

А зіркова дітвора вже на Миколая починає писати листи до Лапландії, аби ельфи встигли створити подарунки до 31 грудня.

«Коли Діана вперше намалювала малюнок, вона його, як доросла, поклала під ялинку, вона ще і писала листи Діду Морозу завчасно. І клала в холодильник чомусь. І потім, коли зникав той лист, вона дуже раділа і замість листа знаходила цукерочку», - розповіла Лілія Ребрик.