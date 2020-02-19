44-річна Дрю Беррімор схудла на 10 кг і показала надихаючі фото

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Дрю Беррімор показала надихаючий приклад схуднення

Схоже, що тепер з'явилася ще одна надихаюча історія кардинального перетворення. 44-річна голлівудська актриса, одна з "Ангелів Чарлі" Дрю Беррімор надовго пішла зі "світських радарів", вкрай рідко з'являючись на різних зіркових вечірках. Після народження другої дитини в 2014 році (дівчинка Френкі Беррімор) актриса вирішила присвятити себе сімейному життю... а також "вічній боротьбі" з зайвою вагою.

Дрю Беррімор ніколи не приховувала, що її вага постійно "балансує на грані". Актриса давно веде справжню сутичку із зайвою вагою. У мережі не раз з'являлись фото з пляжів або червоних доріжок, за якими можна простежити цю боротьбу. При цьому Дрю не з сором'язливих актрис. Вона і сама не проти ділитися своїм досвідом, відверто показуючи складочки на боках.

Стрункіша Дрю Беррімор

Тепер же Дрю стала справжнім прикладом для наслідування. Останнім часом instagram-сторінка Беррімор перетворилася на своєрідний "фітнес-блог", де актриса детально показує результати тренувань. А також ділитися секретами харчування.

Один з останніх постів актриси буквально "підірвав мережу". У ньому вона підвела підсумок тривалих і виснажливих тренувань, під час яких з неї просто струмками тече піт. При цьому актриса займається під керівництвом своєї подруги, тренера Марні Елтон. І результат вражає - Дрю скинула 10 зайвих кілограмів!

Дрю Беррімор до і після схуднення на 10 кг

Як відомо, особливо відчайдушну боротьбу Беррімор веде після других пологів у 2014-м. Під час вагітності Дрю набрала зайві кілограми, які все ніяк не хотіли йти. Кілька разів їй вдавалося схуднути на пару кілограмів, а вага зрадницьки повертався з лишком. Крім того, актриса ще з дитинства була пухкенькою дитиною і схильна до повноти.

З тренером Марні Елтон

Нещодавно актриса знову вирішила взяти себе в руки і записалася на тренування до Марні Елтон.

“Ця жінка - мій давній учитель і дорогий друг. Вона допомогла мені. Зцілила мене. Марні вселила в мене надію, коли я вже вирішила, що стати сильною - непереборна завдання. Ми знаємо один одного вже майже 15 років, і коли я сказала їй, що хочу змінитися, вона взялася мені допомогти. Я багато тренувалася і скинула майже двадцять фунтів" (приблизно 10 кг)," - поділилася досвідом схуднення Дрю.

Також актриса уточнила, що крім тренувань їй допомогла правильно підібрана дієта. Але поки що актриса не розкриває деталі.

Фото в матеріалі: instagram.com/drewbarrymore