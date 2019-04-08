Віка з НеАнгелів показала найбезцінніший подарунок

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка Смеюха з групи НеАнгели показала фото з подарунком від племінниці

Вікторія Смеюха з популярної української групи "НеАнгели", яка раніше насмішила шанувальників кумедним відео верхи на коні, опублікувала в мережі порцію милих фото і поділилася зі своїми фанами розповіддю про буси, які її племінниця Ліза зробила сама для неї. Кадри співачка виклала у своєму Instagram.

На знімках видно, як вони ніжаться на весняному сонечку на пляжі. На Вікторії різнобарвна прикраса з макарошек, яку вона отримала в подарунок від дівчинки.

Фото: instagram.com/vikanablack

Артистка зазначила, що і вона підготувала подарунок для Лізи - це равлики.

"Подивіться, яке у мене красиве намисто! Це Лизончик сама мені зробила, з макарошек! Такі подарунки безцінні! А я їй натомість подарувала равликів Ахатин. Так що ми квити", - підписала Віка знімки.

Фото: instagram.com/vikanablack

Також співачка запитала своїх шанувальників, які вони отримували від близьких зворушливі подарунки.

У коментарях до повідомлення підписники Вікі розповідають про власні милі подарунки і зазначають, що вони дійсно безцінні:

Фото: instagram.com/vikanablack

Ой, ви такі милі! Я відразу намисто помітила, думала з чого воно! Мені син дарує листівки своїми руками на 8-е березня і дочка теж з Садка. Але він вже став купувати подарунки, мило звичайно, і я все ціную і бережу, а їх листівки особливо. Вони у мене перед носом роками висять біля робочого столу;

Мені донечка постійно щось ліпить, робить своїми руками, малює. На Журавлівський пляж у Харкові схоже до речі;

Мені браслет з фольги скрученої кульками синочок подарував. А другий син весь час пише вірші на листочки про маму і підсовує в сумочку, щоб на роботі знайшла;

Я від своїх племінників отримувала багато подарунків, зроблені ними особисто! Це справді безцінне і зворушливо;

Мені дитина затиск від штор на шию, як кольє дарувала;

Малюнок від своєї коханої дочки;

Подружки;

Чому у дівчинки ніде не видно мами? Її бабуся виховує і Віка?

Фото: instagram.com/vikanablack

Як повідомлялося раніше, не так давно Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" розбурхала апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.

Нагадаємо, що Віка – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка може похвалитися дійсно ідеальним тілом. Вона досить часто намагається мотивувати шанувальників, публікуючи короткі відео тренувань, на яких також поділяється рекомендаціями.